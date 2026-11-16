CAMION

Secondo quanto annunciato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, la superstrada slovena H4 torna percorribile in entrambe le direzioni dalle 5 di lunedì 16 novembre 2026. È il ripristino di un collegamento decisivo per l’autotrasporto internazionale e per gli scambi commerciali tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, dopo mesi di lavori che hanno pesato sulla viabilità del Nordest.

L’annuncio arriva dall’assessora regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, sulla base delle informazioni raccolte attraverso i contatti con Dars, la società autostradale slovena. Per le imprese di trasporto e per i conducenti che ogni giorno attraversano il confine, la notizia rappresenta un importante passo verso la normalizzazione dei collegamenti.

H4, riapertura nei due sensi ma restano le limitazioni

La riapertura non coincide con la fine dei cantieri. La Regione chiarisce che in alcuni tratti della H4 la circolazione continuerà a essere regolata su una sola corsia di marcia, secondo le esigenze dei lavori. Il ritorno alla percorribilità nei due sensi non elimina quindi tutti i possibili rallentamenti.

Nel fine settimana precedente al 16 novembre erano inoltre previste chiusure temporanee per rimuovere la segnaletica provvisoria e predisporre la nuova configurazione della viabilità. Un dettaglio da tenere presente nella programmazione dei viaggi e dei servizi di trasporto merci.

Effetto chiusura H4 sull’A4: oltre 180mila mezzi in più al Trieste-Lisert

La lunga chiusura della H4 ha avuto conseguenze dirette anche sulla rete regionale e autostradale italiana, dove si sono riversati alcuni dei flussi normalmente diretti lungo la superstrada slovena. Il dato più significativo riguarda l’A4: dal 7 luglio al 14 novembre, all’uscita della barriera di Trieste-Lisert, sono passati oltre 180mila mezzi in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

Un incremento che fotografa il peso della chiusura sul sistema dei collegamenti transfrontalieri e sulle direttrici utilizzate dal trasporto delle merci. La cifra riguarda tutti i mezzi transitati, non esclusivamente i camion.

«Abbiamo seguito con attenzione l’evoluzione degli interventi sulla H4, mantenendo i contatti con le autorità slovene», afferma Amirante. Secondo l’assessora, la ripresa della circolazione in entrambe le direzioni è un «miglioramento significativo», soprattutto per i traffici merci e per gli spostamenti quotidiani tra i due Paesi.

Per chi organizza viaggi internazionali, la riapertura va letta insieme alle limitazioni presenti: la disponibilità della strada nei due sensi non esclude rallentamenti lungo i tratti interessati dai lavori. Per l’autotrasporto resta una novità: il collegamento H4 torna disponibile nei due sensi, anche se la presenza dei cantieri impone ancora attenzione lungo il percorso.