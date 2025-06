CAMION

Indagini in corso, ecco cosa sappiamo

Camion in fiamme alla barriera dell’autostrada di Roma Ovest, scoperto un carico di stupefacenti, tra hashish e cocaina. L’autista del camion è scappato nelle campagne.

Un camion in fiamme nei pressi della barriera autostradale di Roma Ovest, sull’autostrada A12, ha condotto a maxi-sequestro di droga da parte della Polizia Stradale.

Nel vano di carico del camion sono stati trovati circa 210 chilogrammi di sostanze stupefacenti.

L’episodio è avvenuto nelle ultime ore, attirando immediatamente l’attenzione degli automobilisti e delle forze dell’ordine.

Giunti sul posto per domare le fiamme, gli agenti della Polizia hanno trovato il camion abbandonato, con il vano di carico già danneggiato dall’incendio.

L’autista del mezzo pesante, secondo i testimoni, si sarebbe dato alla fuga a piedi, dirigendosi tra le campagne limitrofe poco dopo lo scoppio del rogo. Dell’autista del camion, al momento, si sono perse le tracce.

Camion in fiamme: 210 kg di droga nel vano del camion

Durante le operazioni di messa in sicurezza, la Polizia ha rinvenuto, tra detriti e materiali carbonizzati, un carico di sostanze stupefacenti abilmente occultato.

All’interno del camion in fiamme erano nascosti circa 210 chilogrammi di droga, suddivisi tra hashish e cocaina, confezionati in panetti e sacchi.

Il materiale era posizionato accanto a un distributore automatico bruciato, probabilmente usato come copertura per confondere eventuali controlli.

Il camion è ora sottoposto a sequestro insieme alla droga, e sono partite immediatamente le indagini per identificare l’autista del camion in fuga e ricostruire l’origine e la destinazione del carico.

Polizia: indagini in corso per identificare l’autista e tracciare la rete del traffico di droga

La Polizia Stradale ha avviato le indagini per risalire all’identità dell’autista del camion, al momento irreperibile, e per chiarire la provenienza e la destinazione finale del carico.

Resta da accertare anche la dinamica dell’incendio: non è ancora chiaro se si sia trattato di un evento accidentale o se vi siano altri elementi in gioco.

Possibile uso illecito del camion: indagini in corso

Il ritrovamento di un notevole quantitativo di droga all’interno del vano di carico del camion in fiamme ha posto l’attenzione sulle potenziali modalità di occultamento utilizzate per il trasporto di stupefacenti.

La Polizia Stradale, dopo aver sequestrato il mezzo e il carico, ha avviato gli accertamenti per comprendere la provenienza della merce, l’identità dell’autista e l’eventuale destinazione finale. Al momento, le indagini sono in corso e non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali.

