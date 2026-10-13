Camion in crescita a settembre 2026: ancora fermi gli incentivi
Bloccati i 590 milioni di incentivi per le flotte
Settembre positivo per il mercato italiano dei camion. immatricolati 2.146 veicoli industriali sopra le 3,5 tonnellate. Un anno fa erano 2.075, con una crescita del 3,4%.
Sul fronte degli incentivi, invece, le imprese dell’autotrasporto attendono ancora i fondi per il rinnovo delle flotte.
I 590 milioni di euro del Fondo straordinario per l’autotrasporto sono stati stanziati un anno fa. Le imprese attendono ancora il decreto attuativo necessario per accedere alle risorse.
I dati arrivano da UNRAE, che ha elaborato le immatricolazioni fornite dal MIT. A settembre 2025 erano stati registrati 2.075 veicoli industriali, 71 in meno rispetto a quest’anno.
La crescita riguarda soprattutto i camion pesanti, trainati dalle nuove immatricolazioni dei trattori stradali. Andamento diverso per le altre categorie, alcune delle quali chiudono il mese ancora in calo.
Trattori stradali in accelerazione, carri in calo
La differenza più evidente emerge tra i mezzi pesanti. I veicoli da almeno 16 tonnellate crescono del 4,3%, raggiungendo 1.907 unità.
A trainare il risultato sono i trattori stradali: 1.221 immatricolazioni, l’11,4% in più rispetto a un anno fa. I carri, invece, arretrano del 6,4%, fermandosi a 686.
Segnali contrastanti anche nelle categorie inferiori. I veicoli da 3,51 a 6 tonnellate recuperano il 22% dopo cinque mesi di calo, mentre quelli tra 6,01 e 15,99 tonnellate perdono il 10,7%.
Da gennaio a settembre il mercato totalizza 21.332 immatricolazioni, il 3% in più rispetto ai primi nove mesi del 2025. Nello stesso periodo, i trattori stradali crescono del 13,3%, i carri scendono del 7,6%. Un miglioramento che non cancella le difficoltà del rinnovo delle flotte.
Incentivi camion: la richiesta di UNRAE
Giovanni Dattoli, presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE, chiede tempi certi per rendere utilizzabili i 590 milioni stanziati un anno fa.
L’associazione propone di riservare parte delle risorse ai camion a zero emissioni oltre le 16 tonnellate, senza trascurare i veicoli a LNG e CNG e la sostituzione dei diesel con rottamazione.
C’è poi il tema dei pedaggi. Il Parlamento europeo ha approvato il 7 ottobre una revisione della Direttiva Eurovignette che consentirà esenzioni per i pesanti a zero emissioni e riduzioni fino al 75% per quelli a basse emissioni, fino al 2031.
Secondo UNRAE, l’Italia deve ancora recepire la direttiva del 2022, nonostante la scadenza del marzo 2024. Per chi gestisce una flotta, dunque, la crescita delle immatricolazioni è una buona notizia. Ma senza regole e incentivi definiti, programmare i prossimi acquisti resta più complicato.
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