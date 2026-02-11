CAMION

Parte la prima fase commerciale con nuovi produttori e una rete dedicata di rifornimento

I camion a idrogeno stanno per arrivare davvero sulle strade europee. Entro la fine dell’anno, 125 mezzi a celle a combustibile entreranno nelle prime operazioni commerciali reali, segnando il passaggio dai progetti pilota all’ingresso nel mercato del trasporto pesante. Si tratta di una delle tecnologie più osservate del momento, soprattutto per le lunghe distanze dove autonomia elevata e tempi di rifornimento rapidi sono decisivi.

125 camion a idrogeno pronti a entrare in servizio in Europa

La Clean Hydrogen Partnership ha destinato quasi 30 milioni di euro al programma, che porterà su strada 125 camion a idrogeno alimentati con carburante rinnovabile. I mezzi saranno utilizzati lungo i principali corridoi europei del trasporto merci, segnando il passaggio dai test su piccola scala alle prime applicazioni operative.

Camion a idrogeno: dal progetto pilota alle prime flotte operative

Il consorzio H2Accelerate TRUCKS si è riunito a Bruxelles, nella sede dell’IRU, insieme a costruttori, fornitori di idrogeno, aziende di trasporto e partner della ricerca per fare il punto sull’arrivo dei mezzi a idrogeno nelle attività operative.

Nuovi produttori investono nei camion a idrogeno

Nel progetto sono coinvolti alcuni dei principali costruttori di veicoli industriali. Accanto a Volvo Trucks ci sono anche Scania, Hyliko e Hyundai Hydrogen Mobility, segno che l’interesse attorno ai camion a idrogeno si sta allargando tra i grandi produttori.

Il lavoro va avanti insieme all’iniziativa più ampia H2Accelerate, con il supporto di aziende energetiche, centri di ricerca e operatori della logistica. L’idea è accompagnare lo sviluppo dei mezzi insieme alle infrastrutture e alle prove su strada, passo dopo passo.

Come funzionano i camion a idrogeno

I camion a idrogeno producono energia a bordo grazie alle celle a combustibile. L’elettricità generata alimenta il motore elettrico e allo scarico esce principalmente vapore acqueo. Proprio per queste caratteristiche vengono valutati soprattutto per le tratte più lunghe.

Rete di rifornimento per i camion a idrogeno nei corridoi europei

A Bruxelles, nella sede dell’IRU, il consorzio H2Accelerate TRUCKS si è riunito con costruttori, fornitori di idrogeno, aziende di trasporto e centri di ricerca per fare il punto sui prossimi passi. Il lavoro ora si concentra sull’impiego dei mezzi fuori dalla fase sperimentale, con le prime prove nelle attività operative e lungo le rotte reali.

L’idrogeno per la decarbonizzazione del trasporto

Per l’IRU, i camion a idrogeno possono contribuire alla riduzione delle emissioni nel trasporto su strada, affiancando altre tecnologie già in fase di sviluppo. Applicazioni e utilizzi diversi richiedono infatti soluzioni differenti a seconda del tipo di trasporto.

All’implementazione partecipano anche membri dell’IRU come Scania e TotalEnergies, insieme ad associazioni nazionali del settore, tra cui AISÖ in Austria, FIAP in Italia e UNTRR in Romania. Il loro coinvolgimento collega lo sviluppo dei veicoli a idrogeno alla realtà operativa quotidiana, dalla pianificazione delle rotte ai tempi di rifornimento fino alle valutazioni economiche.

Idrogeno in Europa: una tecnologia sempre più concreta

Con l’avvio delle prime operazioni commerciali entro la fine dell’anno, i camion a idrogeno entrano in una fase decisiva. I 125 mezzi previsti dal progetto rappresentano uno dei primi passi verso una presenza sempre più diffusa sulle strade europee.

Il passaggio dai test alla strada segna un momento importante per il futuro del trasporto pesante. I camion a idrogeno si candidano a diventare una delle soluzioni più concrete per ridurre le emissioni e accompagnare la transizione energetica della logistica in Europa.

Leggi anche: Stazioni di ricarica e idrogeno per mezzi pesanti: l’UE accelera sulla rete TEN-T europea