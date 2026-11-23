CAMION

La guida senza CQC per un anno potrebbe diventare possibile per chi possiede la patente C o C1. Lo prevede lo schema del nuovo Codice della Strada, attualmente all’esame del Parlamento. La misura punta a facilitare l’ingresso nel settore dell’autotrasporto, ma non è un via libera immediato: il testo non è ancora definitivo e sono previste condizioni precise.

Guida senza CQC per un anno: chi potrebbe farlo

Il riferimento è all’articolo 174, comma 12, della riforma. Secondo le osservazioni presentate da UNATRAS alla Camera il 18 novembre 2026, i titolari di patente C e C1 potrebbero mettersi alla guida prima di avere conseguito la Carta di qualificazione del conducente, a patto di ottenerla entro un anno.

Non si parla quindi di abolire la CQC. La qualificazione professionale resterebbe necessaria: cambierebbe il momento in cui deve essere conseguita rispetto all’avvio dell’attività. Per le imprese, la differenza sarebbe concreta: inserire conducenti mentre completano il percorso di qualificazione.

Il nodo del corso da 280 ore

C’è però un passaggio che rischia di ridimensionare la novità. UNATRAS osserva che, nella formulazione esaminata, questa possibilità è legata alla frequenza di un corso ordinario di 280 ore.

Per l’associazione, il percorso resta impegnativo per chi vuole iniziare a lavorare. La formazione accelerata, ricorda il documento, prevede invece 140 ore. Il problema non è soltanto il tempo trascorso in aula, ma anche l’organizzazione dell’accesso alla professione.

CQC camion: cosa propone UNATRAS

Per rendere più semplice il conseguimento della CQC, UNATRAS chiede di introdurre anche l’opzione del solo esame, senza obbligo di frequentare il corso. Richiama a sostegno la direttiva europea 2022/2561, che contempla sistemi diversi di qualificazione iniziale.

Si tratta di una richiesta dell’associazione, distinta dalla possibilità di guidare per un anno in attesa della CQC già contenuta nello schema. Le due misure non vanno confuse.

Guida senza CQC: quando potrebbe entrare in vigore?

Per ora non c’è una data da indicare agli aspiranti camionisti. La disposizione dovrà superare l’iter di approvazione e potrebbe essere modificata.

Chi ha una patente C o C1 non può quindi considerare già operativa la deroga di un anno. Per sapere se, quando e con quali requisiti sarà applicabile, occorrerà attendere il testo definitivo del nuovo Codice della Strada.