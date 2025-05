CAMION

IVECO annuncia di aver completato con successo il primo test su strada in Germania di un camion a guida semi autonoma, sviluppato in collaborazione con Plus, DSV e dm-drogerie markt.

I risultati positivi del test con camion a guida semi autonoma è un punto importante per il settore dell’autotrasporto. Conferma, inoltre, l’efficacia della tecnologia nella riduzione dei consumi, nell’aumento della sicurezza stradale e nel miglioramento complessivo delle performance operative.

Camion a guida semi autonoma per l’autotrasporto

Dopo mesi di test approfonditi, IVECO e Plus hanno portato su strada un mezzo pesante IVECO S-Way equipaggiato con la tecnologia semi-autonoma di Plus, dotata di intelligenza artificiale e un sistema avanzato di sensori (lidar, radar e telecamere).

Il test del camion a guida semi autonoma si è svolto a Krefeld, in Germania, lungo una tratta reale tra due magazzini, simulando una consegna logistica con tutte le complessità del traffico reale.

IVECO risponde alla carenza di autisti mezzi pesanti

Con una carenza stimata di 200.000 autisti in Europa, destinata a salire a 700.000 entro il 2028.

Il Camion a guida semi autonoma non rappresenta una minaccia per l’occupazione degli autisti di mezzi pesanti nell’autotrasporto, ma un fattore attrattivo per nuove figure professionali. Il progetto apre la strada a nuove competenze per gli autisti di mezzi pesanti, che potrebbero in futuro ricoprire ruoli strategici, come il controllo remoto dei mezzi o la supervisione delle operazioni da centri di monitoraggio avanzati.

Camion a guida semi autonoma: sicurezza, efficienza e sostenibilità

I risultati del test sul camion a guida semi autonoma confermano la validità dell’approccio tecnologico:

Sicurezza aumentata : il sistema è in grado di gestire il mantenimento della corsia, i cambi di corsia e le situazioni di traffico prevedibili con comportamento costante e sicuro.

: il sistema è in grado di gestire il mantenimento della corsia, i cambi di corsia e le situazioni di traffico prevedibili con comportamento costante e sicuro. Efficienza migliorata : il consumo di carburante si riduce fino al 10%, con una conseguente diminuzione delle emissioni.

: il consumo di carburante si riduce fino al 10%, con una conseguente diminuzione delle emissioni. Comfort per gli autisti: l’automazione riduce l’affaticamento mentale e fisico, creando un ambiente di lavoro più sano e sicuro.

IVECO e Plus per gli autisti di mezzi pesanti

Marco Liccardo, Chief Technology & Digital Officer di Iveco Group, ha sottolineato come il progetto dimostri che l’automazione non sostituirà gli autisti di mezzi pesanti, ma ne evolverà il ruolo, rendendoli protagonisti di un ecosistema più sicuro e produttivo.

Anche Shawn Kerrigan, COO e co-fondatore di Plus, ha ribadito l’importanza della collaborazione con partner come DSV e dm, evidenziando come la Germania rappresenti un contesto ideale per lo sviluppo di camion a guida autonoma destinati al mercato internazionale.

Camion a guida autonoma entro il 2027

Secondo Plus, i camion a guida completamente autonoma prodotti in fabbrica potrebbero essere disponibili negli Stati Uniti entro il 2027 e successivamente in Europa. Il progetto si concentra in particolare sulle tratte da deposito a deposito, dove la ripetitività e la disponibilità di dati rendono il contesto ideale per applicare queste tecnologie.

Peter Matthiesen, direttore innovazione di DSV, e Ursula Paepcke, responsabile logistica di dm-drogerie markt, hanno confermato l’impegno a sostenere l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e sostenibili. Entrambi i partner riconoscono il potenziale della guida autonoma per trasformare radicalmente il panorama della logistica europea.

