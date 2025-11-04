CAMION

Camion con tecnologia start e stop. Volvo Trucks presenta una nuova funzione che riduce i consumi di carburante e le emissioni di CO2, segnando un passo importante verso trasporti più sostenibili.

Volvo Trucks ha introdotto la prima tecnologia al mondo di start e stop del motore per i veicoli pesanti, ampliando le capacità del suo sistema I-Roll.

Questa evoluzione consente di spegnere temporaneamente il motore quando il camion percorre tratti in discesa, garantendo consumo di carburante pari a zero e assenza di emissioni di CO2 in quei momenti.

La nuova funzione è il risultato diretto della strategia di decarbonizzazione di Volvo Trucks, che mira a rendere il trasporto su camion più efficiente e rispettoso dell’ambiente.

Il sistema utilizza dati stradali e informazioni sulla curvatura del percorso per decidere quando disattivare il motore, ottimizzando il rendimento in tempo reale.

Volvo Trucks al Green Truck Award 2025

La vittoria di Volvo Trucks al Green Truck Award 2025 con il modello Volvo FH Aero conferma l’efficacia delle soluzioni tecniche introdotte.

Il nuovo design della cabina Aero, lanciato nel 2024, insieme ai miglioramenti aerodinamici successivi, ha contribuito a una riduzione significativa dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2.

Questa nuova funzione di start e stop per i camion si aggiunge alle innovazioni I-See e I-Roll già presenti, rappresentando un ulteriore passo nella riduzione dell’impatto climatico dei mezzi pesanti e nel miglioramento dell’efficienza operativa.

Start e stop automatico: come funziona nei camion Volvo

La tecnologia start e stop è progettata per attivarsi automaticamente sopra i 60 km/h, quando le condizioni di guida, come topografia e temperatura, lo consentono. In queste circostanze, il sistema può ridurre fino all’1% il consumo di carburante e le emissioni di CO2, un risultato importante se sommato agli altri miglioramenti introdotti da Volvo Trucks.

Secondo Jan Hjelmgren, responsabile della gestione dei prodotti dell’azienda, “i nostri ingegneri ci sono riusciti ancora una volta, innovando una nuova tecnologia del motore che contribuisce a rendere il trasporto su camion più efficiente”.

Disponibilità start e stop per i camion Volvo

La nuova funzione start e stop sarà disponibile da novembre 2025 sui modelli Volvo FH e FH Aero con motore diesel da 13 litri.

Con questa innovazione, Volvo Trucks continua a rafforzare la propria leadership nella ricerca di soluzioni per camion a basso impatto ambientale, integrando nel proprio portafoglio motori a combustione ottimizzati, camion elettrici a batteria e camion a celle a combustibile.