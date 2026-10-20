CAMION

Autotrasporto in protesta in gran parte del Mezzogiorno. Gli effetti dei presidi cominciano a farsi sentire ben oltre le autostrade. Camion fermi, rallentamenti ai caselli e difficoltà nelle consegne stanno mettendo in crisi i rifornimenti di diversi supermercati

Cresce la preoccupazione delle aziende per le merci deperibili rimaste nei magazzini. La mobilitazione contro il caro gasolio, partita nei giorni scorsi da Calabria e Sicilia, si è estesa anche al Lazio.

La protesta interessa numerosi svincoli dell’A2 del Mediterraneo, in provincia di Salerno, mentre a Milano è atteso il confronto tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e le rappresentanze del settore. Sul tavolo ci sono il costo del carburante, le risorse economiche promesse alle imprese e le richieste di adeguamento delle tariffe di trasporto.

Autotrasporto in protesta: presidi sulla A2 nel Salernitano

Nel Vallo di Diano, dalla mattinata di martedì, gli autotrasportatori presidiano gli svincoli autostradali di Polla, Atena Lucana, Sala Consilina e Padula-Buonabitacolo. La circolazione risulta rallentata, ma le automobili vengono lasciate transitare.

Altri presidi interessano gli svincoli di Eboli, Contursi, Campagna e Sicignano degli Alburni. Nel pomeriggio è prevista una nuova iniziativa a Buccino, lungo il raccordo autostradale Sicignano-Potenza.

Disagi anche a Pontecagnano Faiano, all’uscita della tangenziale, dove i camion si sono fermati nei pressi della rotatoria, provocando forti rallentamenti.

Agli svincoli sono presenti le forze dell’ordine e il personale Anas, impegnati a controllare la viabilità. La situazione cambia da un presidio all’altro e, almeno per il momento, non tutti i punti interessati dalla mobilitazione risultano completamente bloccati.

La protesta si aggiunge alle difficoltà registrate lunedì sulla rete autostradale campana, quando un presidio aveva provocato la temporanea chiusura del collegamento tra A1 e A30 per i veicoli provenienti da Napoli. Code e rallentamenti erano stati segnalati anche a Caserta, Palma Campania, Sarno e Nocera-Pagani.

Scaffali vuoti nei supermercati, la Campania tra le zone più colpite

La conseguenza più evidente del fermo dei camion riguarda la distribuzione alimentare. In alcuni supermercati delle province di Napoli, Caserta e Salerno cominciano a mancare soprattutto frutta, verdura, carne, latticini e altri prodotti freschi.

Una delle situazioni più delicate è quella dell’area industriale di Carinaro, nel Casertano, dove i presidi hanno ostacolato le operazioni di carico e scarico nei magazzini della grande distribuzione.

Lunedì il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, aveva riferito di punti vendita con scaffali pieni soltanto a metà e di consegne di frutta e verdura non arrivate. In alcuni supermercati sono successivamente giunti rifornimenti parziali, senza però risolvere del tutto le difficoltà.

Il problema non riguarda ovunque gli stessi prodotti. In alcuni negozi scarseggiano ortofrutta e latticini, in altri vengono segnalate difficoltà nel reperire latte, uova e alimenti freschi.

La situazione è diversa anche in Sicilia. Se in numerosi supermercati le forniture proseguono senza particolari criticità, altri punti vendita segnalano ritardi nelle consegne di carne, salumi, formaggi e prodotti ortofrutticoli. A Messina, Gela e nell’Agrigentino, nei giorni scorsi, alcuni consumatori hanno acquistato scorte di pasta e acqua.

Segnalazioni di scaffali sguarniti sono arrivate anche dalla Puglia e dal Molise. Non si tratta dunque di una carenza generalizzata, ma di difficoltà localizzate che potrebbero aggravarsi qualora il fermo delle merci dovesse proseguire.

La protesta dell’autotrasporto si estende tra Sud e Lazio

I presidi interessano ormai buona parte del Mezzogiorno. In Calabria la mobilitazione ha coinvolto diversi tratti della viabilità statale e autostradale, mentre in Basilicata si sono registrate iniziative agli svincoli di Potenza Est e Potenza Ovest, nella zona industriale di Tito e lungo la Statale Jonica.

In Puglia, lunedì, un corteo di mezzi pesanti partito da Altamura ha raggiunto Bari per portare le richieste degli autotrasportatori davanti alla sede della Regione. Nel Foggiano è proseguito il presidio nei pressi del casello di Poggio Imperiale, sull’A14.

In Sicilia il fermo dell’autotrasporto ha interessato i collegamenti portuali e diversi snodi stradali. La protesta, però, non è guidata da un’unica organizzazione. Il Comitato Trasportatori Siciliani ha preso le distanze dai blocchi stradali attribuiti ad altri gruppi, mentre alcune associazioni hanno annunciato iniziative autonome.

La mobilitazione si è fatta sentire anche nel Lazio, con rallentamenti segnalati a Formia e Anagni. Gli autotrasportatori stanno valutando ulteriori presidi e una manifestazione a Roma.

Caro gasolio, cosa chiedono le imprese dell’autotrasporto

All’origine della protesta c’è il forte aumento del prezzo del gasolio. Una delle principali voci di spesa per le imprese di trasporto merci.

Secondo le rilevazioni il gasolio ha raggiunto una media di 2,257 euro al litro sulla rete stradale e 2,297 euro in autostrada. Quasi il 40% in più rispetto a un anno fa.

Un aumento che pesa soprattutto sui piccoli trasportatori, spesso vincolati a contratti e tariffe che non vengono aggiornati con la stessa velocità dei costi del carburante.

Le richieste delle imprese riguardano lo sblocco dei fondi già stanziati, il riconoscimento dei crediti d’imposta e l’introduzione di meccanismi che consentano di trasferire automaticamente gli aumenti del gasolio nelle tariffe applicate ai committenti.

Trasportounito chiede una maggiorazione del 15% sulle tariffe dell’autotrasporto, sostenendo che gli adeguamenti previsti non vengano applicati in maniera uniforme, soprattutto nelle regioni meridionali.

Le associazioni nazionali riconoscono le difficoltà del settore, ma chiedono anche di evitare che il blocco della circolazione delle merci provochi ulteriori danni alle imprese e ai consumatori.

Prodotti agricoli bloccati, cresce il rischio di perdite

A pagare le conseguenze della protesta non sono soltanto i supermercati. Nelle campagne del Sud, dove sono in corso diverse attività di raccolta, il mancato arrivo dei camion rischia di lasciare invenduti prodotti che non possono essere conservati a lungo.

Confagricoltura Campania ha lanciato l’allarme per le merci ferme nelle aziende, mentre Confcooperative ha chiesto di garantire almeno il trasporto degli alimenti deperibili.

Particolarmente delicata è la situazione delle produzioni ortofrutticole. Nel Ragusano, il Consorzio di Tutela del Pomodoro di Pachino Igp ha segnalato le difficoltà legate al mancato ritiro della merce. Nella Piana di Gioia Tauro, invece, i produttori di kiwi temono di non riuscire a rispettare i tempi di raccolta e consegna.

Secondo le stime raccolte da Confcommercio Sicilia, nei primi cinque giorni di protesta il fermo delle merci avrebbe provocato nell’Isola danni economici compresi tra 40 e 50 milioni di euro per la grande distribuzione e la filiera del fresco. Una situazione che rischia di mettere in difficoltà anche le aziende.

Autotrasporto, oggi il confronto con Salvini: si cerca una soluzione

L’attenzione si sposta sui due incontri tra il MIT e autotrasporto. Il primo confronto riguarda le associazioni nazionali riconosciute nell’Albo degli autotrasportatori. Nel pomeriggio è previsto un secondo appuntamento con le sigle locali e autonome coinvolte nella mobilitazione.

Il ministro ha espresso fiducia nella possibilità di sbloccare i fondi destinati al settore e avviare un confronto sulle richieste delle imprese, con l’obiettivo di ridurre la pressione sulle strade e sulle autostrade.

Resta da capire se le risposte del Governo saranno sufficienti a convincere i manifestanti a sospendere i presidi. Le posizioni delle diverse organizzazioni non sono identiche e alcune hanno già prospettato un inasprimento della protesta in assenza di interventi concreti.

Intanto, sulle strade del Mezzogiorno, i camion continuano a fermarsi e le difficoltà nella distribuzione delle merci cominciano a pesare anche sui consumatori. Dall’esito degli incontri di Milano dipenderanno le prossime mosse degli autotrasportatori, mentre commercianti e produttori agricoli chiedono che vengano ripristinate al più presto le consegne, soprattutto dei prodotti freschi.

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