I camion elettrici Volvo hanno percorso oltre 250 milioni di chilometri dal 2019, riducendo consumi ed emissioni nel trasporto merci.

Volvo ha raggiunto questo traguardo dopo il lancio dei primi modelli elettrici e oggi è leader del segmento con più di 5.700 veicoli consegnati in 50 paesi.

Camion elettrici Volvo

La flotta di camion elettrici Volvo ha superato in traffico commerciale una distanza equivalente a circa 6.200 giri intorno alla Terra.

Si tratta di un risultato significativo, considerando che i camion rappresentano circa il cinque per cento delle emissioni globali di CO₂ equivalenti.

Se la stessa distanza fosse stata percorsa da mezzi alimentati a diesel, sarebbero stati consumati oltre 78 milioni di litri di carburante. Le emissioni allo scarico sarebbero state più alte di 213.000 tonnellate di anidride carbonica.

Le aziende scelgono i camion elettrici Volvo, ma la transizione è lenta

Secondo Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks, è positivo osservare come le imprese di trasporto stiano integrando i camion elettrici Volvo nelle normali attività quotidiane, ottenendo benefici ambientali e migliori condizioni di lavoro per gli autisti, grazie a mezzi più silenziosi e confortevoli.

Alm avverte però che il passaggio all’elettrico procede ancora troppo lentamente e servono condizioni di mercato che rendano la decarbonizzazione economicamente sostenibile per tutta la filiera del trasporto.

Dove si diffondono maggiormente i camion elettrici Volvo

I camion elettrici Volvo risultano più diffusi in Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Stati Uniti. La gamma copre applicazioni che vanno dalla distribuzione urbana alla gestione dei rifiuti, fino ai trasporti regionali e ai lavori nel settore delle costruzioni.

Volvo ha maturato una forte esperienza nella gestione ottimizzata dell’energia installata a bordo, nelle strategie di ricarica e nella manutenzione dedicata ai mezzi elettrici.

Il futuro dei camion Volvo

Volvo introdurrà, nel 2026, un nuovo camion elettrico Volvo ad alta autonomia, capace di percorrere fino a 600 chilometri con una sola ricarica, migliorando l’efficienza sulle tratte più lunghe.

La strategia aziendale per la decarbonizzazione integra anche camion elettrici a celle a combustibile e motori a combustione alimentati da combustibili rinnovabili, come biogas e idrogeno.

L’esperienza acquisita con i camion elettrici Volvo dimostra che il cambiamento è già in corso. Per accelerarlo serviranno però condizioni economiche e infrastrutturali più favorevoli, così da rendere l’elettrico una scelta vantaggiosa per qualunque azienda di trasporto.

