Nasce una nuova collaborazione per individuare le aree strategiche in cui installare i punti di ricarica elettrica per camion.

L’autotrasporto guarda al futuro e si muove per la diffusione dell’utilizzo dei camion elettrici. Con la firma di un accordo quadro tra FIAP, Motus-E e Uniontrasporti, prende il via un progetto strategico per sviluppare la rete di colonnine di ricarica per camion elettrici in Italia.

L’intesa ha l’obiettivo di accelerare la diffusione dei camion elettrici, facilitando la transizione energetica nel settore di autotrasporto e logistica.

Mappa delle aree di ricarica per camion elettrici

Il cuore dell’accordo tra FIAP, Motus-E e Uniontrasporti è la realizzazione di uno studio congiunto. Lo studio serve per individuare le aree strategiche in cui installare i punti di ricarica elettrica per camion.

Lo studio analizzerà:

i flussi di traffico delle merci (origine, destinazione e sosta),

la rete elettrica esistente,

la distribuzione delle attività produttive e logistiche sul territorio.

La cooperazione tra le tre associazioni permetterà di localizzare con precisione le aree più idonee per installare le colonnine di ricarica per camion elettrici. Garantendo copertura lungo le principali direttrici italiane.

Camion elettrici: una rete di ricarica capillare

La rete di colonnine ricarica rappresenta un elemento fondamentale per la diffusione dell’utilizzo nell’autotrasporto, dei camion elettrici. Una rete di colonnine di ricarica per camion elettrici, ben pianificata e distribuita, è il prerequisito per garantire l’efficienza operativa delle imprese di autotrasporto e logistica.

Oltre allo studio tecnico, FIAP, Motus-E e Uniontrasporti si impegnano a promuovere i risultati del progetto presso istituzioni e stakeholder. Sensibilizzando così sul ruolo strategico dei punti di ricarica elettrica per camion nel percorso verso un trasporto merci a zero emissioni.

Le voci dei protagonisti

“L’evoluzione sostenibile del trasporto merci non può prescindere dalla realizzazione di un’infrastruttura di ricarica capillare e adeguata alle esigenze operative delle imprese” dichiara Alessandro Peron, Segretario Generale di FIAP. Questo accordo rappresenta un passo in avanti nella direzione giusta: unire visione strategica, dati reali e collaborazione tra attori chiave è il modo migliore per accompagnare il settore verso la transizione energetica, senza comprometterne la competitività”.

“L’elettrificazione del trasporto merci è un’alternativa sempre più interessante per gli operatori e lo sviluppo di una rete di ricarica dedicata, concepita attraverso una pianificazione strategica e condivisa, rappresenta un fattore abilitante decisivo”, osserva il segretario generale di Motus-E, Francesco Naso, sottolineando che “accordi come quello siglato oggi sono indispensabili per consentire all’Italia di cogliere le opportunità industriali delle grandi transizioni tecnologiche in atto”.

“Dotare la nostra infrastruttura stradale e autostradale di una rete di colonnine di ricarica elettrica, dedicata ai mezzi pesanti, costituisce un passaggio fondamentale verso una transizione energetica e ambientale del trasporto merci”. Così Antonello Fontanili, direttore di Uniontrasporti che precisa. “Tuttavia, perché il progetto si dimostri efficace e sostenibile economicamente, occorrono sia un confronto con gli operatori sia delle analisi accurate alle quali Uniontrasporti, per competenze e stretto legame con il tessuto produttivo rappresentato dal sistema camerale italiano, è orgogliosa di fornire il proprio contributo”.

Ricarica per l’autotrasporto green

L’accordo tra FIAP, Motus-E e Uniontrasporti porterà allo sviluppo di una vera rete nazionale di colonnine per camion elettrici. La presenza capillare di punti di ricarica elettrica per camion è essenziale. Serve a ridurre l’impatto ambientale del trasporto merci e garantire al tempo stesso l’efficienza della filiera logistica.

