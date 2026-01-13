CAMION

Volvo Trucks, Codognotto e IKEA avviano un progetto di trasporto basato su camion elettrici per la logistica, applicati anche a tratte di lungo raggio in Italia. L’iniziativa introduce un modello operativo concreto per ridurre l’impatto ambientale della supply chain, senza rinunciare a continuità ed efficienza nelle operazioni di trasporto.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Inter IKEA Group e Codognotto, azienda internazionale di trasporti e logistica specializzata in soluzioni integrate per la decarbonizzazione. L’obiettivo è integrare l’elettrico all’interno di flussi reali e continuativi, superando la logica della sperimentazione.

Camion elettrico per trasporto a lungo raggio

Codognotto ha introdotto nella propria flotta un Volvo FH Aero Electric, camion 100% elettrico progettato anche per missioni di trasporto extraurbane. Il veicolo ha una massa complessiva massima di 44 tonnellate ed è dotato di una batteria da 540 kWh, che consente un’operatività giornaliera stimata in circa 500 chilometri, grazie a una pianificazione accurata delle tratte e delle ricariche.

Questo impiego dimostra che l’elettrico può essere utilizzato anche su percorrenze impegnative, se inserito in un contesto operativo strutturato e coerente.

Le tratte operative del progetto

Il camion elettrico è dedicato al trasporto di mobili e complementi d’arredo IKEA sulle direttrici Portobuffolé–Piacenza, Piacenza–Corsico e Piacenza–Padova. L’operatività è stimata in 252 giorni all’anno e copre sia la logistica inbound sia quella outbound, collegando fornitori, centri di distribuzione e punti vendita.

Le tratte sono state studiate e ottimizzate dai planner Codognotto per ridurre i chilometri a vuoto, minimizzare le soste non produttive e massimizzare le prestazioni del veicolo elettrico, rendendo sostenibile anche l’impiego su più regioni.

Camion elettrici per la logistica e l’impegno di IKEA

Il progetto si inserisce nel percorso globale di IKEA verso la riduzione dell’impatto ambientale della propria catena di fornitura. Il gruppo ha fissato l’obiettivo di raggiungere il 100% di consegne a zero emissioni entro il 2030, investendo in soluzioni logistiche innovative e collaborando con partner industriali in grado di sviluppare modelli operativi sostenibili.

Secondo Ewelina Taylor, Global Transport Manager di Inter IKEA Group, la collaborazione consente di definire sistemi di trasporto più efficienti, riducendo i costi complessivi, le ore di inattività e l’impatto ambientale, con benefici concreti anche sulla qualità dell’aria e sull’inquinamento acustico.

Il ruolo di Volvo Trucks nella transizione elettrica

Per Volvo Trucks l’elettrico rappresenta una tecnologia concreta, affidabile e già disponibile. Come sottolineato da Sabrina Loner, eMob|Product|Homologation Director di Volvo Trucks Italia, la consegna del primo truck elettrico a Codognotto è il risultato di un percorso avviato da tempo, basato su innovazione, collaborazione e flessibilità nella gestione della ricarica.

Una volta definito il modello operativo corretto, il passaggio dal diesel all’elettrico diventa stabile e difficilmente reversibile, aprendo la strada a una diffusione più ampia di queste soluzioni.

Pianificazione e gestione dei camion elettrici

Dal punto di vista dell’operatore logistico, la transizione verso i camion elettrici per la logistica richiede scelte pragmatiche e una cooperazione estesa lungo tutta la filiera. Matteo Codognotto, Supply Chain Director del gruppo, evidenzia come l’elettrico consenta di ridurre le emissioni, stabilizzare i costi operativi nel tempo e migliorare la qualità del servizio, pur dovendo gestire limiti legati all’autonomia dei mezzi.

Anche Szymon Pyzik, Key Account Manager di Codognotto, sottolinea come l’autonomia più contenuta e i tempi di ricarica impongano una pianificazione più accurata delle tratte e delle soste, oltre al coinvolgimento di partner strategici per garantire continuità operativa.

Un modello replicabile per la logistica sostenibile

Con questo progetto, Codognotto rafforza il proprio ruolo di partner strategico per i clienti che affrontano percorsi di transizione energetica sempre più complessi. L’iniziativa dimostra che i camion elettrici per la logistica non sono più una sperimentazione, ma una soluzione già operativa, capace di coniugare sostenibilità ambientale ed efficienza industriale anche nel trasporto a medio e lungo raggio.

