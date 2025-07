CAMION

L’elettrificazione dell’autotrasporto con camion elettrici è una priorità per la decarbonizzazione, ma un nuovo allarme emerge: l’energia elettrica disponibile oggi forse non basta per sostenere le flotte di camion su larga scala.

Lo conferma uno studio dell’International Road Transport Union (IRU), che evidenzia come solo in Germania queste flotte di camion richiederebbero il 25% dell’intera energia elettrica nazionale.

Questi dati sollevano una domanda fondamentale: la rete elettrica è davvero pronta a gestire le flotte di camion elettrici in Europa?

Serve troppa energia elettrica per i camion elettrici?

Utilizzando due innovativi strumenti, sviluppati internamente e validati da un team universitario austriaco, l’IRU ha stimato il fabbisogno energetico delle flotte di camion elettrici e il potenziale risparmio di emissioni di CO₂.

I risultati mostrano che l’energia elettrica necessaria per elettrificare il trasporto pesante supera ampiamente la capacità disponibile in molti Paesi. In Germania e in Polonia, una flotta di questi camion assorbirebbe circa un quarto dell’energia elettrica oggi generata. Negli altri Paesi europei, il consumo varierebbe tra il 5% e il 20% della fornitura elettrica totale.

Equilibrio precario: più camion elettrici, più pressione sulla rete elettrica

La crescente diffusione dei camion elettrici è uno dei pilastri della transizione ecologica, ma porta con sé una sfida imponente: la pressione sulla rete elettrica nazionale. Oggi molte reti non sono ancora pronte a sostenere una domanda così elevata di energia elettrica, soprattutto nelle ore di picco o in aree ad alta concentrazione logistica.

Investimenti infrastrutturali, adeguamenti della rete e politiche energetiche lungimiranti saranno essenziali per evitare un collasso del sistema elettrico nei prossimi anni.

Emissioni CO₂: non sempre i camion elettrici sono la soluzione migliore

Uno degli argomenti a favore dell’elettrificazione dei camion è il potenziale risparmio di CO₂ rispetto ai veicoli diesel. Tuttavia, secondo l’IRU, il beneficio varia enormemente: dal 0% a oltre il 90%, a seconda del mix di produzione dell’energia elettrica in ciascun Paese.

Dove l’energia elettrica è ancora prodotta in gran parte da fonti fossili, l’elettrificazione dell’autotrasporto potrebbe non offrire vantaggi ambientali significativi, mettendo in discussione l’efficacia reale della transizione.

Serve una strategia energetica

Per garantire che i camion elettrici siano una vera soluzione alla decarbonizzazione, è indispensabile una visione sistemica. Non si tratta solo di sostituire i motori diesel con batterie, ma di ripensare l’intero approccio alla produzione, distribuzione e uso dell’energia elettrica.

