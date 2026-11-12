CAMION

Ecco quali trasportano già merci e quali sono ancora prototipi

Camion e furgoni a guida autonoma promettono consegne senza autista, meno soste e collegamenti continui tra porti, magazzini e città.

Ma si possono già comprare? La risposta dipende dal mercato geografico. Tre progetti raccontano bene il cambiamento: Humble Hauler, Stellantis Box-on-Wheels e Volkswagen ID. Buzz autonomo.

Attenzione, però: fra prototipo, sperimentazione e servizio commerciale c’è una differenza enorme.

Camion e furgoni a guida autonoma: Humble Hauler senza cabina

Humble Robotics ha scelto una strada radicale: niente volante, sedile o cabina. Soltanto una piattaforma elettrica per container da 40 piedi e semirimorchi da 53 piedi, destinata ai trasferimenti tra porti, terminal ferroviari e depositi.

L’autonomia dichiarata è di circa 320 chilometri, con velocità massima di 88 km/h. L’azienda ha raccolto altri 51 milioni di dollari per finanziare prove con clienti e produzione iniziale. Oggi, però, Humble Hauler non è in vendita e non ha ancora effettuato trasporti commerciali.

Stellantis Box-on-Wheels: consegne senza conducente

Stellantis Pro One e UQI Robotics puntano invece sull’ultimo miglio. Box-on-Wheels è un piccolo veicolo elettrico pensato per muovere pacchi e merci nelle città, integrandosi con software e gestione delle flotte.

Presentato all’IAA Transportation 2026, resta un prototipo in validazione. Non esistono ancora listini, consegne ai clienti o una data certa di commercializzazione.

Camion e furgoni a guida autonoma: Volkswagen

Volkswagen sviluppa l’ID. Buzz AD per servizi autonomi. La versione mostrata a Berlino con piattaforma NVIDIA Hyperion 10 conta 14 telecamere, nove radar e tre LiDAR: una dimostrazione tecnologica, non un furgone autonomo pronto da ordinare.

I test con passeggeri ad Amburgo riguardano invece altri ID. Buzz AD, dotati di tecnologia Mobileye. L’ID. Buzz Cargo tradizionale è acquistabile, ma non guida da solo.

Chi trasporta già merci senza autista?

Fuori dai tre progetti, qualche attività commerciale è già realtà: Einride opera su un percorso autorizzato in Germania, Gatik effettua consegne negli Stati Uniti e Aurora utilizza camion autonomi per trasporti autostradali americani.

Un dettaglio spesso ignorato: la guida autonoma non coincide con il carico automatico. Rampe, agganci, ricariche e responsabilità devono funzionare insieme, ogni giorno.

Non significa che un’impresa italiana possa acquistarli domani e farli circolare liberamente. Autorizzazioni, infrastrutture e percorsi operativi restano decisivi. Il futuro è vicino, ma il mercato dei veicoli senza conducente è ancora selettivo.