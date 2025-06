CAMION

Ecco come la nuova alleanza riscrive il mercato dei camion a zero emissioni

Daimler Truck e Toyota Motor Corporation firmano gli accordi definitivi per fondere Mitsubishi Fuso e Hino Motors in una nuova società. L’obiettivo è creare un gigante giapponese per la produzione di camion, pronto a guidare l’innovazione elettrica, a idrogeno e digitale nel trasporto pesante.

L’era dei camion giapponesi

La nuova holding di Daimler Truck e Toyota Motor Corporation sarà operativa da aprile 2026, avrà sede a Tokyo e sarà controllata al 50% da Toyota e Daimler Truck.

Riunirà due storici produttori di camion per la logistica, l’industria e il trasporto urbano, dando vita a un gruppo da oltre 40.000 addetti e una rete globale di clienti.

Mitsubishi Fuso e Hino, che per anni si sono contesi il mercato dei veicoli industriali e commerciali in Asia, uniranno ora competenze, piattaforme e risorse per affrontare insieme la transizione verso camion elettrici, a idrogeno e connessi.

Il piano industriale del nuovo colosso per la produzione di camion

La nuova società controllerà al 100% Fuso e Hino

Sarà quotata sul Prime Market della Borsa di Tokyo

Sarà guidata da Karl Deppen (attuale CEO di Fuso)

Svilupperà nuove generazioni di camion a batteria (BEV), ibridi plug-in (PHEV) e a celle a combustibile (fuel cell a idrogeno)

e a Focus su digitalizzazione, guida autonoma e ottimizzazione della logistica

La concorrenza globale nella produzione di mezzi pesanti

La fusione tra Daimler Truck e Toyota Motor Corporation risponde all’esigenza di competere con realtà emergenti come BYD o consolidate come Volvo Trucks e Tesla Semi, puntando su economie di scala e velocità nell’innovazione.

L’integrazione dei due marchi consentirà produzione condivisa di camion, semplificazione dei costi e lancio più rapido di nuovi modelli per mercati chiave come Giappone, Sud-Est asiatico, Medio Oriente e America Latina.

Camion a zero emissioni

Con questa mossa, Toyota e Daimler Truck puntano a diventare leader nel segmento dei camion a emissioni zero. Il focus sarà sui veicoli industriali per la logistica urbana, il trasporto interregionale e le flotte industriali che devono affrontare la transizione energetica.

I prossimi passi

Annuncio del nome della nuova società

Presentazione dei primi concept congiunti

Roadmap per il debutto commerciale di mezzi pesanti elettrici e a idrogeno

Collaborazioni su tecnologie digitali, supply chain e software

