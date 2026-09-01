CAMION

La corsa al premio per i camion International Truck of the Year 2027 entra nella fase decisiva. Cinque camion sono arrivati in finale e raccontano, meglio di qualsiasi slogan, quanto il trasporto pesante stia cambiando. In lizza ci sono Iveco S-eWay, Ford F-Max, MAN eTGM, Mercedes-Benz eArocs 400 e la nuova gamma elettrica Volvo.

Camion elettrici protagonisti della finale 2027

Il dato che salta subito all’occhio è la forte presenza di camion elettrici. Quattro candidati su cinque puntano infatti sull’elettrificazione, con soluzioni pensate per missioni molto diverse: lungo raggio, distribuzione regionale, cantieri e trasporto pesante.

Iveco schiera il nuovo S-eWay, camion elettrico sviluppato per le lunghe distanze, con batterie LFP, assale elettrico FPT e una cabina studiata per migliorare l’aerodinamica.

Ford risponde con il nuovo F-Max, unico camion diesel tra i finalisti, equipaggiato con il motore Ecotorq da 510 CV e aggiornamenti dedicati a comfort, efficienza e sistemi digitali.

MAN, Mercedes e Volvo puntano sull’elettrico

MAN porta in finale l’eTGM, camion elettrico per la distribuzione con configurazione modulare delle batterie. Gli operatori possono scegliere due, tre o quattro pacchi, adattando autonomia, portata e costi alle esigenze reali. Nella versione con quattro batterie, l’autonomia dichiarata arriva fino a 480 chilometri.

Mercedes-Benz punta invece sull’eArocs 400, camion elettrico destinato ai lavori più impegnativi in cantiere. Disponibile come betoniera o ribaltabile, dispone di 414 kWh di capacità installata, 380 kW di potenza continua e un’autonomia fino a 240 chilometri.

Volvo completa la rosa con una gamma elettrica profondamente rinnovata. Il modello più atteso è il FH Aero Electric a lunga autonomia, capace di raggiungere fino a 700 chilometri con una singola carica.

Come sarà scelto il miglior camion del 2027

La sfida, però, non riguarda soltanto autonomia e potenza. La giuria valuterà ogni mezzo pesante considerando sicurezza, comfort, efficienza energetica, impatto ambientale, guidabilità e costo totale di proprietà.

È una finale che fotografa anche il momento del mercato europeo, diviso tra la necessità di ridurre le emissioni e quella di garantire produttività. Per costruttori e trasportatori, il camion del futuro dovrà essere sostenibile, ma soprattutto affidabile, versatile e competitivo nei costi quotidiani di esercizio.

Quando sarà annunciato il vincitore

Il vincitore dell’International Truck of the Year 2027 sarà annunciato il 14 settembre 2026 durante la Night of the Stars dell’IAA Transportation di Hannover.

Un appuntamento che dirà quale camion rappresenta oggi il miglior equilibrio tra innovazione, concretezza e capacità di rispondere alle esigenze delle flotte.

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