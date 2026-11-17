CAMION

Un camion carico di ghiaia attraversa il Ponte di Caposile. La struttura cede e il mezzo precipita nel Sile. Sono le 9.30 di martedì 17 novembre. A a Musile di Piave, nel Veneziano, una normale mattinata si trasforma in un’emergenza. L’autista riesce ad aprire la portiera, uscire dalla cabina e raggiungere la riva a nuoto. È salvo, ma sotto shock.

Il ponte galleggiante rimane danneggiato, il camion è in acqua e la prima preoccupazione riguarda soprattutto il camionista, riuscito a salvarsi senza aiuti esterni.

Camion nel Sile: cosa è successo sul ponte

Il crollo avviene durante il passaggio del mezzo pesante sul ponte mobile di Caposile. In pochi istanti il camion finisce in acqua con il suo carico di ghiaia. L’autista non aspetta i soccorsi. Si libera dall’abitacolo e nuota verso terra, nonostante lo spavento e l’acqua fredda.

Quando arrivano i soccorritori, l’uomo è già fuori dal fiume. Bagnato, infreddolito e visibilmente provato, viene accompagnato al Pronto soccorso per gli accertamenti. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, non ha riportato conseguenze gravi.

Crollo del Ponte di Caposile, traffico bloccato e soccorsi

Sul posto intervengono i vigili del fuoco di San Donà di Piave e Jesolo, affiancati dalla polizia locale per interrompere la circolazione. Per la zona, il cedimento apre anche seri problemi di viabilità, oltre al recupero. Da Treviso arriva anche un’autogrù, necessaria per le operazioni di recupero del camion. Prima di sollevare il mezzo, i soccorritori lavorano allo scarico del materiale trasportato.

C’è poi il rischio ambientale. La protezione civile, attraverso la ditta EcoFlumen, dispone panne assorbenti nel Sile per contenere eventuali fuoriuscite di gasolio e impedirne la dispersione lungo il corso d’acqua.

Perché è crollato il ponte? Camion e limiti di carico

Il punto decisivo, ora, è capire perché la struttura abbia ceduto. Gli accertamenti dovranno stabilire se siano stati rispettati i limiti di carico consentiti e valutare le condizioni del ponte galleggiante. Il peso del camion è al centro delle verifiche, ma le cause esatte del crollo non sono ancora state determinate.

L’autista è riuscito a salvarsi da solo. Restano il camion nel fiume, un collegamento interrotto e le domande sulla sicurezza di un attraversamento utilizzato dal territorio. Prima di parlare di responsabilità, serviranno risposte tecniche precise.