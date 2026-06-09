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Ecco quali sono i Paesi che hanno aderito

L’Europa accelera sullo sviluppo dei camion autonomi e della logistica automatizzata.

Diciotto Stati membri dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, hanno firmato una Dichiarazione d’intenti congiunta per creare un banco di prova transfrontaliero dedicato alla sperimentazione e alla futura diffusione di sistemi di guida autonoma nel trasporto merci, nella logistica e nel trasporto pubblico.

L’iniziativa, annunciata a margine del Consiglio dei Trasporti riunito in Lussemburgo, rappresenta uno dei progetti più ambiziosi promossi dall’UE per favorire il passaggio dai test su scala limitata all’impiego operativo di camion autonomi lungo le principali direttrici europee.

Obiettivo: camion autonomi oltre i confini nazionali

Uno dei principali ostacoli allo sviluppo dell’autotrasporto autonomo è rappresentato dalle differenze normative tra i vari Paesi europei. Un camion autorizzato a operare in uno Stato potrebbe infatti dover affrontare procedure differenti per circolare oltre confine, rallentando la diffusione commerciale di queste tecnologie.

Con l’accordo firmato dai 18 Paesi, gli Stati partecipanti si impegnano a collaborare per armonizzare i processi di autorizzazione e favorire il riconoscimento reciproco delle approvazioni. L’obiettivo è consentire in futuro ai camion autonomi di percorrere tratte internazionali in modo più semplice e con procedure condivise.

Uno degli aspetti chiave dell’iniziativa riguarda proprio il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni tra i Paesi partecipanti. L’intenzione è evitare che ogni Stato debba ripetere integralmente verifiche e procedure già effettuate da altre autorità nazionali, agevolando così le operazioni transfrontaliere e accelerando il passaggio dalla sperimentazione all’utilizzo operativo.

Logistica e trasporto merci tra le priorità

Nel documento, il trasporto merci e la logistica figurano tra i principali ambiti di applicazione della mobilità autonoma. L’iniziativa mira a sostenere la sperimentazione di camion senza conducente, servizi logistici automatizzati e nuove soluzioni per la distribuzione delle merci lungo corridoi europei che attraversano più Paesi.

Per il settore logistico si tratta di un passaggio strategico. La possibilità di utilizzare camion autonomi su percorsi internazionali potrebbe contribuire a migliorare l’efficienza operativa, ottimizzare i tempi di percorrenza e aumentare la competitività delle catene di approvvigionamento europee.

Accanto al trasporto merci, il progetto riguarda anche il trasporto pubblico e altri servizi di mobilità automatizzata, ma è proprio nel settore logistico che molti osservatori vedono le applicazioni più immediate e con il maggiore potenziale economico.

Test su larga scala e regole comuni

I Paesi firmatari lavoreranno a procedure coordinate per l’approvazione dei sistemi di guida autonoma e alla definizione di principi comuni per la loro introduzione sulle strade europee.

L’obiettivo è creare un contesto normativo più prevedibile per costruttori, operatori logistici e sviluppatori di tecnologie autonome, favorendo investimenti e sperimentazioni su larga scala.

Le attività riguarderanno sia il trasporto merci sia altri servizi di mobilità, ma la possibilità di sviluppare corridoi europei dedicati ai camion autonomi rappresenta uno degli aspetti più rilevanti per il settore dell’autotrasporto.

Il progetto prevede inoltre una stretta collaborazione tra le autorità nazionali coinvolte nelle attività di omologazione e supervisione dei sistemi di guida autonoma. Gli Stati partecipanti lavoreranno allo sviluppo di procedure condivise per la valutazione della sicurezza, il monitoraggio operativo e la gestione degli eventuali incidenti o anomalie riscontrate durante l’esercizio dei mezzi autonomi.

Competitività industriale e sovranità tecnologica

Oltre agli aspetti legati alla mobilità, l’accordo ha una forte valenza industriale. La Commissione europea e i Paesi firmatari puntano infatti a rafforzare la competitività dell’ecosistema europeo della guida autonoma, sostenendo aziende attive nei settori dell’automotive, della logistica, del software, dell’intelligenza artificiale e delle infrastrutture digitali.

La dichiarazione incoraggia inoltre il coinvolgimento di imprese con una significativa presenza industriale e tecnologica nell’Unione Europea. Particolare attenzione viene dedicata alla sicurezza informatica, al controllo dei dati e alla resilienza delle catene di fornitura, elementi considerati strategici per lo sviluppo dei futuri servizi di trasporto autonomo.

L’obiettivo è creare condizioni favorevoli per gli investimenti e favorire la crescita di una filiera europea dei camion autonomi e della logistica automatizzata in grado di competere con i principali operatori globali.

I Paesi che hanno aderito

La Dichiarazione d’intenti è stata firmata da Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia e Svezia.

Pur non avendo carattere giuridicamente vincolante, la dichiarazione rappresenta uno dei più importanti passi compiuti finora dall’Unione Europea verso la creazione di un mercato unico per la mobilità autonoma. Per il settore dell’autotrasporto, l’iniziativa potrebbe gettare le basi per la nascita dei primi corridoi europei dedicati ai camion autonomi, favorendo in prospettiva servizi di trasporto merci e logistica automatizzata capaci di operare in modo continuativo attraverso più Paesi europei.

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