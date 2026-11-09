CAMION

Camion a zero emissioni, nessun nuovo obbligo di acquisto annunciato per il 2027. Secondo l’IRU, dal testo votato il 4 novembre dalle commissioni Ambiente e Trasporti del Parlamento europeo è stato tolto il riferimento a possibili obiettivi di acquisto per camion, autobus e pullman nel 2027.

Camion a zero emissioni e obiettivi di acquisto

Il passaggio compare nella comunicazione dedicata ai voti parlamentari sul regolamento europeo per i veicoli aziendali puliti. L’IRU riferisce che i veicoli pesanti rimangono esclusi dall’ambito di applicazione del provvedimento. Aggiunge che le commissioni hanno rimosso anche il riferimento a una possibile estensione degli obiettivi di acquisto a camion, autobus e pullman nel 2027.

È una distinzione essenziale: non è stato cancellato un obbligo già in vigore e non era previsto che tutte le aziende dovessero comprare camion elettrici dal 2027. Il riferimento riguardava l’eventuale introduzione di futuri obiettivi. Per i trasportatori, quindi, il 2027 non rappresenta oggi una scadenza obbligatoria per rinnovare il parco mezzi.

Perché la notizia interessa le imprese di autotrasporto

Per chi utilizza camion nel trasporto merci, la scelta degli investimenti dipende da costi, disponibilità dei mezzi, infrastrutture di ricarica e caratteristiche delle tratte. L’IRU ritiene che fissare obiettivi di acquisto senza condizioni operative adeguate rischi di creare difficoltà alle imprese.

L’organizzazione chiede un approccio che favorisca l’accesso alle tecnologie e lo sviluppo delle infrastrutture, anziché imporre nuovi acquisti. È la posizione dell’associazione, non una valutazione contenuta in una norma già approvata.

Camion a zero emissioni: cosa cambia davvero nel 2027

Sul piano pratico, per le aziende di autotrasporto non entra in vigore alcun nuovo obbligo a seguito del voto delle commissioni. La procedura legislativa resta aperta: il Parlamento europeo prevede un passaggio in plenaria a dicembre, prima delle successive fasi istituzionali.

Restano inoltre separati gli standard europei sulle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti, che riguardano i costruttori. Non devono essere confusi con obblighi di acquisto rivolti alle aziende di trasporto.