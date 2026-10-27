Camion a idrogeno, contributi su carburante e chilometri percorsi: incentivi UE
Ridurre i costi di gestione rispetto al diesel
I camion a idrogeno potrebbero beneficiare di nuovi incentivi europei calcolati sul carburante utilizzato o sui chilometri percorsi. È la soluzione proposta da H2Accelerate per ridurre i costi dell’autotrasporto a zero emissioni e offrire alle imprese una garanzia economica nel confronto con i camion diesel. Il sostegno non riguarderebbe soltanto l’acquisto del mezzo, ma soprattutto il suo utilizzo quotidiano.
Camion a idrogeno: contributi per chilometro o per rifornimento
Il progetto prevede un meccanismo di sostegno operativo destinato ai veicoli pesanti. I contributi potrebbero essere riconosciuti per ogni chilometro percorso oppure per ogni chilogrammo di idrogeno venduto nelle stazioni di rifornimento.
Un’altra possibilità è il contratto per differenza, con un incentivo variabile in funzione dei costi di riferimento. I finanziamenti verrebbero assegnati attraverso gare competitive, per contenere la spesa pubblica e premiare i progetti economicamente più efficienti.
Il beneficio non arriverebbe necessariamente direttamente alle aziende di autotrasporto: potrebbe essere riconosciuto anche ai gestori delle stazioni, a condizione di tradursi in prezzi dell’idrogeno più convenienti per chi guida.
Perché gli incentivi servono anche dopo l’acquisto
Il problema non è soltanto quanto costa comprare un camion, ma quanto costa mantenerlo in servizio. Il confronto con il diesel considera infatti il costo totale di proprietà, o TCO, che comprende investimento iniziale e spese di esercizio.
In Germania, secondo H2Accelerate, i crediti legati all’idrogeno rinnovabile contribuiscono già a ridurre i prezzi alla pompa. Il loro valore può però cambiare nel tempo, rendendo difficile programmare gli investimenti di una flotta.
Il nuovo strumento dovrebbe coprire soltanto l’eventuale divario economico rimasto dopo sovvenzioni, esenzioni dai pedaggi e altri incentivi esistenti, evitando di finanziare due volte gli stessi costi.
Camion a idrogeno e diesel: garanzia per almeno cinque anni
La proposta si concentra sui camion pesanti da almeno 30 tonnellate e punta a garantire condizioni competitive rispetto al diesel per l’intera vita economica del veicolo, indicativamente cinque anni o più.
La certezza sui costi è considerata decisiva per convincere gli operatori a rinnovare le flotte.
Il sistema dovrebbe funzionare anche nei trasporti transfrontalieri, favorendo i rifornimenti lungo i principali corridoi europei. H2Accelerate propone di inserirlo nel quadro finanziario UE 2028-2034, con aiuti destinati a diminuire progressivamente.
Per gli autotrasportatori non ci sono quindi ancora contributi da richiedere: il meccanismo resta una proposta, da tradurre eventualmente in un programma europeo con regole e fondi definiti.