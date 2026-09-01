CAMION

Autonomia, costi, TCO, rifornimento e utilizzo reale in Europa oggi

Il 10 settembre 2026 i camion a idrogeno saranno protagonisti del primo Fuel Cell Electric End User Group di H2Accelerate Trucks, appuntamento online dedicato al confronto tra costruttori, flotte e operatori del trasporto.

L’obiettivo è portare la discussione su un terreno concreto: prestazioni, autonomia, costi, infrastrutture e reale utilizzabilità dei veicoli pesanti a celle a combustibile.

Camion a idrogeno, la sfida passa dall’uso reale

Secondo IRU, H2Accelerate Trucks punta a favorire la diffusione su larga scala dei veicoli pesanti a idrogeno in Europa, mettendo in relazione produttori, fornitori di infrastrutture e utilizzatori finali. Il progetto serve a verificare come questi mezzi si comportano nelle missioni quotidiane e quali condizioni siano necessarie per un ingresso stabile sul mercato.

Durante il webinar saranno presentati dati, attività di test e specifiche tecniche, con particolare attenzione ai casi d’uso più adatti.

Scania, Volvo, Hyundai e Hyliko al confronto

Il programma prevede gli interventi di Hyliko, Scania, Volvo e Hyundai Hydrogen Mobility. I costruttori illustreranno i rispettivi programmi e le attività di sperimentazione, prima di aprire il confronto con gli operatori.

Per le flotte il punto è semplice: un camion a idrogeno deve dimostrare di garantire autonomia sufficiente, tempi di rifornimento compatibili con il lavoro, affidabilità e capacità di carico adeguata.

FIAP richiama l’attenzione su TCO e infrastrutture

FIAP, coinvolta nel progetto H2Accelerate Trucks nelle attività di dialogo con gli operatori, mette l’accento sugli aspetti economici e organizzativi.

Il TCO resta uno dei nodi principali. Oltre al prezzo del veicolo, contano il costo dell’idrogeno, le percorrenze, la manutenzione, i tempi di fermo, la disponibilità delle stazioni e il valore residuo.

Il mercato aspetta risposte concrete

La vera sfida non è dimostrare che la tecnologia funziona, ma capire dove può essere competitiva. I camion a idrogeno dovranno trovare spazio nelle missioni in cui autonomia, rapidità di rifornimento e continuità operativa possono fare la differenza.

Sarà soprattutto il confronto con chi utilizza i mezzi ogni giorno a chiarire se la tecnologia può rispondere alle esigenze del trasporto pesante europeo moderno e competitivo.

Il webinar del 10 settembre servirà proprio a mettere a confronto promesse industriali ed esigenze reali delle flotte. Per il settore sarà un passaggio utile per capire quanto l’idrogeno sia vicino a un impiego commerciale più ampio.

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