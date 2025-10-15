CAMION

I camion a guida autonoma stanno rivoluzionando la mobilità industriale in Cina. In una delle più note città fantasma della Cina, Ordos, le strade deserte costruite per milioni di residenti mai arrivati sono oggi percorse da camion senza conducente, trasformando un simbolo di crisi edilizia in un laboratorio di test tecnologico di livello mondiale.

Camion a guida autonoma test nella città fantasma

Ordos, situata nella Mongolia Interna, nacque nei primi anni Duemila come città modello del boom immobiliare e minerario cinese. Dopo il crollo del mercato del carbone e la crisi del 2012, gran parte dei quartieri rimase incompiuta e disabitata.

Oggi, quello stesso scenario urbano vuoto rappresenta un ambiente ideale per testare i camion senza conducente, grazie a strade ampie, semafori moderni e traffico praticamente inesistente.

Le autorità locali hanno deciso di valorizzare questa infrastruttura, riconvertendo oltre 350 chilometri di arterie stradali in un grande circuito urbano dedicato ai test di veicoli autonomi, dotato di sensori, telecamere e reti di comunicazione integrate.

Infrastrutture intelligenti per i camion a guida autonoma

Il progetto rientra nella strategia nazionale cinese per lo sviluppo della mobilità intelligente.

Ordos è oggi tra i poli di riferimento per i test su camion a guida autonoma, robotaxi e autobus senza conducente.

Le strade della città sono state equipaggiate con sistemi V2X, radar e sensori che permettono lo scambio di dati in tempo reale tra veicoli e infrastrutture, garantendo sicurezza e continuità di comunicazione.

Questo approccio consente di sperimentare la guida autonoma in condizioni reali, raccogliendo informazioni su traiettorie, ostacoli e tempi di reazione dei veicoli pesanti automatizzati.

Camion a guida autonoma per il trasporto e la logistica industriale

Oltre all’aspetto tecnologico, la città offre un contesto economico ideale per i test: la regione circostante possiede circa un sesto delle riserve di carbone della Cina, con un’intensa attività logistica e di trasporto merci.

I camion a guida autonoma vengono utilizzati per movimentare materiali industriali, percorrendo tragitti regolari tra miniere, impianti e centri logistici.

Le prove servono anche a valutare l’efficienza energetica dei motori elettrici e ibridi, oltre alla capacità dei sistemi di gestire operazioni in convoglio e su terreni irregolari.

La rete digitale che guida i camion senza conducente

La sperimentazione di Ordos contribuisce alla costruzione di un ecosistema di mobilità integrata che combina camion a guida autonoma, connessioni 5G e intelligenza artificiale.

L’obiettivo è realizzare modelli di logistica completamente automatizzati, in grado di ridurre i costi, aumentare la sicurezza e migliorare la sostenibilità delle operazioni industriali.

Il progetto mira inoltre a creare standard condivisi per la gestione dei dati, la sicurezza informatica e l’interoperabilità tra i diversi veicoli autonomi in circolazione.

Test dei camion nelle città deserte

Gli esperti sottolineano però che i test condotti in un ambiente isolato come quello di Ordos presentano anche dei limiti.

L’assenza di pedoni, ciclisti e traffico reale non consente di valutare pienamente il comportamento dei camion a guida autonoma in scenari urbani complessi.

Per questo motivo, molte aziende stanno ampliando la sperimentazione anche ad altre città, per raccogliere dati su situazioni di guida più dinamiche e variabili.

Dalla crisi edilizia alla rinascita tecnologica

Il caso di Ordos dimostra la capacità della Cina di trasformare un fallimento urbanistico in una risorsa strategica. Le infrastrutture inutilizzate diventano un campo di addestramento per tecnologie avanzate, accelerando lo sviluppo della mobilità autonoma su larga scala.

I camion a guida autonoma sono ora protagonisti di un nuovo capitolo per l’industria dei trasporti, simbolo della transizione verso un’economia tecnologica e sostenibile che guarda al futuro.

