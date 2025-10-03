CAMION

cco come le combinazioni extra-lunghe stanno trasformando il trasporto merci su strada

In tutta Europa cresce l’interesse per i camion a doppio rimorchio EMS2 e per le combinazioni extra-lunghe, viste come una soluzione strategica per aumentare la capacità di trasporto merci, ridurre le emissioni di CO₂ e affrontare la cronica carenza di autisti.

Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svezia sono tra i Paesi che stanno sperimentando o già adottando i camion a doppio rimorchio, con normative, test su strada e progetti pilota che potrebbero cambiare il futuro dell’autotrasporto europeo.

Danimarca: gli standard per i camion a doppio rimorchio EMS2

Il Ministro dei Trasporti danese Thomas Danielsen ha annunciato che la Danimarca adotterà gli standard svedesi per i camion a doppio rimorchio EMS2, affiancando al modello nazionale A-double anche le configurazioni A-double e AB-double già diffuse in Svezia.

Secondo International Transport Denmark (ITD), questa decisione ridurrà i costi infrastrutturali e permetterà agli autotrasportatori di partecipare più facilmente al progetto EMS2, attivo dal 2024 ma finora frenato dalle spese elevate. L’obiettivo del governo è introdurre un permesso permanente entro il 2027.

Germania: il test con camion a doppio rimorchio EcoDuo

In Germania si è concluso un anno di test sui camion a combinazione EcoDuo, composta da due semirimorchi standard collegati da un carrello dolly, con una lunghezza di 31,7 metri e un peso totale di 40 tonnellate.

Il progetto, portato avanti da VDA, Schmitz Cargobull, Volkswagen Group Logistics e TÜV Rheinland, ha dimostrato la compatibilità con il trasporto intermodale ferroviario. Tuttavia, servono modifiche legali: il consorzio ha chiesto l’introduzione di una nuova categoria di veicoli “Tipo 6” che permetta di circolare fino a 32 metri sulle strade designate.

Paesi Bassi: test con i camion Super EcoCombi

I Paesi Bassi stanno preparando i test per i camion a doppio rimorchio Super EcoCombi (SEC), camion fino a 32 metri di lunghezza e 72 tonnellate di peso. Il pre-test, condotto da TNO, prevede l’uso di telecamere a 360 gradi per monitorare sicurezza e reazioni degli utenti della strada sulla tratta Rotterdam–Moerdijk–Venlo.

Se l’esperimento darà esito positivo, dal 2026 partirà un progetto pilota più ampio con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture, Rijkswaterstaat e porto di Rotterdam.

Svezia: modello avanzato per i camion a doppio rimorchio

La Svezia, già pioniera nel settore, dal 15 aprile 2025 ha ampliato a cinque le combinazioni di camion a doppio rimorchio consentite oltre i 25,25 metri, includendo non solo A-double e AB-double, ma anche configurazioni come la combinazione nordica, la doppia B e la doppia C.

La normativa svedese prevede percorsi stradali designati, requisiti tecnici rigorosi e limiti di velocità aggiornati: i camion doppi fino a 25,25 metri potranno circolare a 80 km/h in determinate condizioni.

Un futuro europeo per i camion extra-lunghi?

Le diverse iniziative mostrano un trend comune: i camion a doppio rimorchio EMS2 e le altre configurazioni extra-lunghe si stanno diffondendo sempre di più in Europa.

Se la Danimarca segue la Svezia adottando gli standard nordici, e se Germania e Paesi Bassi porteranno avanti i loro test, entro pochi anni il trasporto su strada europeo potrebbe cambiare radicalmente, con veicoli più lunghi, più capienti e meno impattanti sull’ambiente.