CAMION

Dal 16 novembre 2026 il Documento Unico di circolazione e di proprietà dei mezzi pesanti si arricchisce di un’informazione destinata a pesare nella gestione dei trasporti: la classe di emissione di anidride carbonica. La novità riguarda il campo V.10, che sarà introdotto attraverso un aggiornamento del sistema informatico della Motorizzazione.

L’intervento è stato annunciato dalla Direzione generale per la Motorizzazione con un avviso del 4 novembre, come riferisce Rivista Tir. Il riferimento è il decreto ministeriale del 2 luglio 2025, che prevede l’inserimento della nuova voce nel documento di immatricolazione dei veicoli pesanti.

Documento Unico camion: cosa indica il campo V.10

La sigla V.10 identifica la classe di emissione di CO2 attribuita al camion al momento della prima immatricolazione. È un dato diverso da quelli già presenti sul documento, e la distinzione è importante.

Il campo V.9 indica infatti la classe ambientale del veicolo, mentre il V.7 riporta il valore delle emissioni di CO2 espresso in grammi per chilometro. Il V.10 aggiunge un livello di classificazione specifico, pensato per rendere immediatamente riconoscibile il profilo emissivo del mezzo nel quadro delle regole europee.

Non si tratta dunque di una semplice modifica grafica al libretto: il nuovo campo collega i dati del veicolo ai criteri utilizzati per distinguere i mezzi pesanti in base alle emissioni.

Pedaggi camion e CO2: perché cambia il documento

Il collegamento è con la direttiva europea 1999/62/CE, conosciuta come Direttiva Eurobollo, che disciplina la tassazione dei mezzi pesanti per l’utilizzo delle infrastrutture stradali.

Le regole europee prevedono una progressiva differenziazione dei pedaggi in funzione delle emissioni di CO2, secondo il principio «chi inquina paga». Un sistema già applicato in alcuni Stati membri, dove la classificazione ambientale dei mezzi ha un ruolo nel calcolo degli importi dovuti.

Per le imprese di autotrasporto, soprattutto quando i camion percorrono tratte internazionali, la classe CO2 diventa quindi un’informazione da conoscere e tenere presente nella valutazione dei costi.

Il dato permette di leggere con maggiore chiarezza il rapporto tra caratteristiche del camion e tariffe.

Dal 16 novembre sarà possibile inserire il campo V.10 nel Documento Unico. Per l’autotrasporto, la classe CO2 entra tra le informazioni documentali dei camion, mentre il sistema dei pedaggi si orienta verso una crescente attenzione alle emissioni dei veicoli.