Pubblicato il calendario divieti mezzi pesanti Brennero 2026, che definisce le restrizioni alla circolazione dei mezzi pesanti sul Ponte Lueg, lungo l’autostrada A13 del Brennero in Tirolo, secondo il programma ufficiale diffuso da Asfinag, la società che gestisce le autostrade austriache.

Il Ponte Lueg rappresenta un’infrastruttura strategica per il trasporto merci lungo l’asse del Brennero. Tuttavia, il viadotto è interessato da un ampio piano di ristrutturazione che incide direttamente sulla circolazione dei camionisti e dei mezzi pesanti.

Il calendario divieti mezzi pesanti Brennero 2026 è disponibile nel documento ufficiale a questo link pubblicato da Asfinag, che costituisce il riferimento operativo per la gestione dei transiti sul Ponte Lueg per tutto il 2026.

Calendario divieti mezzi pesanti Brennero 2026 e lavori sul Ponte Lueg

Le limitazioni previste dal calendario divieti mezzi pesanti Brennero 2026 sono legate agli interventi di manutenzione e rifacimento del Ponte Lueg, un viadotto lungo circa 1,8 chilometri, realizzato oltre 55 anni fa.

Dal 1° gennaio dell’anno in corso l’infrastruttura è sottoposta a importanti lavori strutturali, che hanno comportato restrizioni significative alla viabilità per tutto il 2025. Le attività, secondo quanto indicato da Asfinag, proseguiranno fino al 2030, con effetti continui sulla gestione del traffico merci lungo l’autostrada A13.

Direzione di marcia nel calendario divieti mezzi pesanti Brennero 2026

Il calendario divieti mezzi pesanti Brennero 2026 deve essere interpretato in base alla direzione di marcia dei veicoli, indicata nel prospetto ufficiale attraverso specifiche sigle.

La lettera S identifica la direzione sud, verso il Brennero e l’Italia, mentre la lettera N indica la direzione nord, verso Kufstein e la Germania. Questa distinzione è fondamentale per la corretta pianificazione dei transiti e per evitare irregolarità durante i controlli lungo l’autostrada del Brennero.

Configurazioni di corsia e divieti per i camion

Nel calendario divieti mezzi pesanti Brennero 2026 le giornate di circolazione sono organizzate secondo diverse configurazioni. In alcuni periodi è consentito il transito su due corsie, con o senza divieto per i mezzi pesanti. In altri casi è invece prevista una sola corsia disponibile, spesso accompagnata da un divieto di circolazione per i camion.

Il calendario include anche divieti notturni e limitazioni legate a condizioni meteorologiche avverse, come le nevicate, che possono determinare ulteriori restrizioni alla viabilità.

Come leggere il calendario divieti mezzi pesanti Brennero 2026

La corretta lettura del calendario divieti mezzi pesanti Brennero 2026 richiede attenzione alla legenda cromatica ufficiale:

Bianco : corsia unica

: corsia unica Blu : due corsie con divieto di circolazione per i mezzi pesanti

: due corsie con divieto di circolazione per i mezzi pesanti Viola : corsia unica con divieto di circolazione per i mezzi pesanti

: corsia unica con divieto di circolazione per i mezzi pesanti Arancione : due corsie senza divieto per i mezzi pesanti, con obbligo di rispettare i divieti nei fine settimana, nei giorni festivi e di notte

: due corsie senza divieto per i mezzi pesanti, con obbligo di rispettare i divieti nei fine settimana, nei giorni festivi e di notte Azzurro : giorni di dosaggio

: giorni di dosaggio Giallo : una corsia per senso di marcia per lavori di manutenzione

: una corsia per senso di marcia per lavori di manutenzione Grigio : corsia unica per lavori di manutenzione senza divieto di circolazione notturna per i mezzi pesanti

: corsia unica per lavori di manutenzione senza divieto di circolazione notturna per i mezzi pesanti Strisce bianco/blu : in caso di nevicate, corsia unica con divieto per i mezzi pesanti, altrimenti due corsie

: in caso di nevicate, corsia unica con divieto per i mezzi pesanti, altrimenti due corsie Strisce bianco/arancione: una corsia senza divieto per i mezzi pesanti, altrimenti due corsie, con rispetto dei divieti nei fine settimana, nei giorni festivi e di notte

Impatti sulla pianificazione del trasporto merci

Il calendario divieti mezzi pesanti Brennero 2026 costituisce uno strumento fondamentale per la pianificazione logistica delle imprese di autotrasporto. Le restrizioni sul Ponte Lueg incidono sui tempi di percorrenza, sulle finestre di transito disponibili e sull’organizzazione delle tratte internazionali lungo il Brennero.

Per camionisti e operatori del trasporto merci, il rispetto puntuale delle limitazioni previste è determinante per evitare sanzioni, rallentamenti e criticità durante i controlli lungo l’autostrada A13 e ai valichi di confine.

