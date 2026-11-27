Calendario divieti mezzi pesanti 2027: no delle associazioni all’aumento dei giorni di stop
Ecco cosa chiedono le associazioni
Il calendario dei divieti mezzi pesanti 2027 preoccupa le imprese. Con una lettera unitaria del 25 novembre 2026, indirizzata al ministro delle MIT Matteo Salvini e al viceministro Edoardo Rixi, dodici associazioni del settore hanno espresso la propria contrarietà all’aumento delle giornate di fermo.
La comunicazione è in risposta alla bozza modificata del decreto ministeriale. Trasmessa tramite PEC lo scorso 23 novembre.
Divieti mezzi pesanti 2027: contestati i sabati invernali
Le associazioni accolgono positivamente la cancellazione dei divieti nelle giornate di martedì 5 gennaio, martedì 30 marzo e sabato 3 luglio 2027.
A destare maggiore preoccupazione è però l’introduzione delle limitazioni alla circolazione nei sabati dei mesi invernali, finora esclusi dal calendario, oltre all’aumento complessivo delle giornate di fermo.
Secondo le rappresentanze dell’autotrasporto, le modifiche apportate dal Ministero non sono sufficienti a compensare l’aggravamento del calendario.
Conseguenze per le imprese di autotrasporto
L’incremento dei divieti mezzi pesanti rischia di ridurre i tempi operativi delle aziende. Complica la programmazione dei viaggi e compromette la continuità delle consegne e degli approvvigionamenti, con possibili ripercussioni sulle filiere produttive.
La concentrazione dei trasporti nelle giornate in cui la circolazione è consentita potrebbe inoltre generare picchi di traffico, spostando le criticità anziché risolverle.
Le associazioni chiedono quindi di valutare le effettive condizioni della circolazione nelle singole giornate, tenendo conto dei benefici per la sicurezza stradale e degli oneri a carico delle imprese.
Divieti mezzi pesanti: le modifiche richieste al MIT
Tra le richieste avanzate figurano lo stralcio delle nuove giornate di divieto e l’armonizzazione delle fasce orarie, soprattutto in presenza di più giorni consecutivi di fermo.
Nella lettera viene richiamata anche la revisione del Codice della strada attualmente in itinere, che prevede l’eliminazione del riferimento ai giorni festivi.
Secondo le associazioni, questa prospettiva dovrebbe favorire una definizione più razionale delle limitazioni, coerente con le mutate esigenze della collettività e del sistema produttivo.
Il confronto prima del decreto definitivo
Le rappresentanze dell’autotrasporto sottolineano infine la necessità di affrontare la questione nell’ambito del Tavolo permanente istituito dal MIT, coinvolgendo anche il mondo della committenza.
L’obiettivo è arrivare a una revisione del calendario dei divieti mezzi pesanti 2027 prima dell’adozione definitiva del decreto, evitando ulteriori penalizzazioni per le imprese e garantendo un equilibrio tra sicurezza stradale, fluidità del traffico ed esigenze del trasporto merci.