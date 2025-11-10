CAMION

Ecco in dettaglio le modifiche richieste su giorni e orari

La CNA Fita propone modifiche al calendario divieti mezzi pesanti 2026 e chiede al Ministro Salvini una regolamentazione più moderna, sicura e rispettosa del lavoro degli autisti.

L’obiettivo è aggiornare le regole per rendere i divieti di circolazione per i camion più razionali e adatti alle esigenze dell’autotrasporto e della logistica nazionale.

Calendario divieti mezzi pesanti 2026

La CNA Fita ha inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una proposta di revisione del calendario dei divieti 2026 per i mezzi pesanti oltre 7,5 tonnellate.

Emiliano Tomassini, vicepresidente nazionale CNA Fita Trasporto Merci, spiega che la riforma nasce da un’analisi tecnica condotta all’interno della categoria, con l’obiettivo di coniugare sicurezza, efficienza e sostenibilità sociale.

Inoltre, Gianluca Minnetti, presidente della CNA Fita Trasporto Merci di Fermo, evidenzia che il calendario dei divieti per i camion non può restare ancorato a logiche superate. Secondo Minnetti, occorre tener conto delle nuove tecnologie, dei sistemi di sicurezza e delle reali necessità di chi lavora su strada ogni giorno.

Le modifiche prevedono un lieve aumento complessivo delle ore di divieto. Sette in più rispetto alla bozza ministeriale, ma puntano a una maggiore razionalità operativa per le imprese di autotrasporto.

Migliorare il calendario divieto circolazione mezzi pesanti 2026

Tra i correttivi presentati al Ministero figurano l’eliminazione dei divieti brevi, come quelli del venerdì pomeriggio, che generano effetti imbuto e peggiorano il riposo degli autisti.

La CNA Fita chiede anche una standardizzazione degli orari di divieto, così da garantire una pianificazione del lavoro più prevedibile e meno frammentata.

Inoltre, l’associazione propone di coordinare i divieti di circolazione con i tempi di riposo obbligatori europei, favorendo pause regolari e il rientro familiare dei conducenti.

Le politiche sui divieti dovrebbero infine integrarsi con i sistemi digitali ITS e IA. Consentirebbe una gestione più dinamica e intelligente del traffico dei mezzi pesanti.

Miglioramenti per l’autotrasporto

I rappresentanti della CNA Fita, Tomassini e Minnetti, sottolineano che i correttivi proposti al calendario divieti mezzi pesanti 2026, avrebbero benefici concreti anche sulla viabilità autostradale.

Lungo l’A14, ad esempio, la combinazione tra traffico turistico, cantieri e ridotta capacità della carreggiata genera da anni colli di bottiglia che penalizzano autotrasportatori e cittadini.

Un calendario divieti mezzi pesanti 2026 più razionale consentirebbe di distribuire meglio i flussi di traffico. Potrebbe ridurre le congestioni, migliorando la sicurezza e la qualità della vita. Secondo CNA Fita, ciò rappresenterebbe un passo avanti verso un modello di mobilità più efficiente, moderno e rispettoso del lavoro degli autisti.

Continua a leggere: Divieti mezzi pesanti novembre 2025 in Europa: calendario con date e orari