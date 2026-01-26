CAMION

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha reso noto il calendario delle campagne dei controlli sui mezzi pesanti previste per il 2026. Un’informazione che interessa da vicino il mondo dell’autotrasporto, soprattutto chi opera ogni giorno sulle strade spagnole con camion e autobus.

I controlli saranno affidati al Gruppo Traffico della Guardia Civil. Al centro delle verifiche ci sarà ancora una volta il trasporto professionale, soprattutto quello legato ai mezzi pesanti. Merci e passeggeri, senza distinzioni particolari. La linea della Dirección General de Tráfico resta quella della prevenzione, soprattutto sulle tratte più trafficate.

Quali mezzi pesanti saranno controllati

Nel mirino finiranno i mezzi pesanti che operano su strada. Autobus delle categorie M2 e M3, camion oltre le 3,5 tonnellate (N2 e N3) e, come previsto, anche rimorchi e semirimorchi O3 e O4. È il comparto che concentra il maggior numero di verifiche.

Più controlli anche sui trasporti collettivi e scolastici. Un ambito su cui l’attenzione resta alta, soprattutto quando si parla di minori.

Su cosa si concentrano le verifiche

Durante le campagne del 2026, gli agenti controlleranno gli aspetti più critici per la sicurezza. Alcol e droghe, velocità, documenti di guida e revisione del mezzo. Spazio anche ai controlli sull’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, soprattutto nei servizi di trasporto passeggeri.

Controlli specifici per i mezzi pesanti con autorizzazione speciale

Per i mezzi pesanti in possesso di Autorizzazione Complementare di Circolazione (ACC), la sorveglianza sarà ancora più stringente. La DGT controllerà la corretta installazione della segnaletica V-2, il rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo pilota e la conformità alle masse e dimensioni autorizzate.

Il dispositivo di emergenza V-16 sarà verificato con priorità quando il mezzo risulta fermo sulla carreggiata o in banchina a causa di un guasto o di un incidente.

Piano speciale su peso, dimensioni e cinture di sicurezza

La Dirección General de Tráfico affiancherà alle campagne standard controlli mirati su peso e dimensioni dei mezzi pesanti. Le verifiche saranno più frequenti anche sull’uso delle cinture di sicurezza, in particolare nelle aree industriali e nei pressi dei centri logistici, dove il traffico dei camion è più intenso.

Calendario ufficiale dei controlli mezzi pesanti 2026

Il calendario ufficiale dei controlli mezzi pesanti 2026 in Spagna, secondo le Istruzioni MOV 2025/21, prevede le seguenti campagne di controllo stradale:

9–15 febbraio 2026: controlli su camion e autobus

9–15 marzo 2026: controlli su cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini

9–15 aprile 2026: controlli sulla velocità

13–19 luglio 2026: controlli su alcol e droghe

3–9 agosto 2026: controlli sulla velocità

5–11 ottobre 2026: controlli su distrazioni alla guida

14–20 dicembre 2026: controlli su alcol e droghe

