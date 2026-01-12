Calendario chiusura Tunnel Gran San Bernardo 2026
Lavori notturni programmati con limitazioni al transito
Il Tunnel Gran San Bernardo nel 2026 sarà interessato da lavori notturni programmati, con limitazioni al transito e una chiusura totale in una data specifica, come indicato nel calendario ufficiale allegato.
Calendario chiusura Tunnel Gran San Bernardo 2026
Il calendario 2026 del Tunnel del Gran San Bernardo riguarda i lavori notturni di rifacimento della soletta di ventilazione e copre l’intero periodo da gennaio a dicembre.
Nel documento ufficiale:
le date evidenziate in giallo indicano le notti interessate dai lavori
le date in verde indicano assenza di restrizioni
la data in rosso segnala una chiusura totale del tunnel
L’allegazione dell’immagine consente di consultare tutte le date senza rischio di omissioni o interpretazioni errate.
Tunnel Gran San Bernardo: orari e limitazioni
Per tutte le date evidenziate in giallo nel calendario del Tunnel Gran San Bernardo valgono condizioni identiche per l’intero 2026.
I lavori notturni si svolgono dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo. In questa fascia oraria il tunnel rimane aperto, ma il transito è consentito solo ai veicoli con altezza massima di 3,00 metri.
I mezzi che superano questo limite non possono attraversare il tunnel durante l’orario dei lavori. Al di fuori della fascia notturna indicata, anche nelle date in giallo, la circolazione è regolare.
Chiusura totale del Tunnel Gran San Bernardo
Il calendario 2026 prevede un’unica chiusura completa alla circolazione del Tunnel Gran San Bernardo.
La chiusura è programmata per martedì 15 settembre 2026, dalle ore 19:30 alle ore 1:00, ed è necessaria per lo svolgimento dell’esercitazione binazionale di sicurezza 2026.
Durante questo intervallo non è consentito alcun transito, indipendentemente dalla tipologia o dalle dimensioni del veicolo.
Tunnel: quando il traffico è regolare
Nelle date evidenziate in verde nel calendario ufficiale, il Tunnel Gran San Bernardo resta completamente operativo.
In queste giornate non sono previste limitazioni di altezza, restrizioni orarie o chiusure notturne, e la circolazione avviene normalmente in entrambe le direzioni.
Indicazioni utili per chi viaggia
Chi utilizza il Tunnel Gran San Bernardo nel 2026 deve fare riferimento al calendario ufficiale allegato, verificando in anticipo le date in giallo per i transiti notturni e la data in rosso per la chiusura totale.
La consultazione dell’immagine ufficiale permette una pianificazione accurata del viaggio e riduce il rischio di disagi legati alle limitazioni notturne.
Leggi anche: Brennero: nuovi divieti di circolazione mezzi pesanti 2026