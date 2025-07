CAMION

Con il caldo estremo entrano in vigore misure per proteggere gli autisti del settore autotrasporto. Autisti di camion, driver e addetti alla logistica sono tutelati da nuove regole contro il caldo eccessivo, previste da contratto, accordi aziendali e ordinanze regionali.

Le tutele per gli autisti sono richiamate dal contratto, ma la loro applicazione è subordinata alla valutazione dei rischi da parte delle aziende e alla contrattazione di secondo livello.

Autotrasporto e caldo: tutele autisti nel CCNL

Il nuovo CCNL Contratto Collettivo Nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, firmato il 6 dicembre 2024, interviene direttamente sulla gestione dei rischi legati al caldo nell’autotrasporto.

In particolare, l’articolo 46 richiama il vademecum del Ministero del Lavoro del 23 luglio 2023, che fornisce una serie di raccomandazioni operative da adottare in caso di esposizione prolungata a temperature elevate, senza però fissare soglie vincolanti come i 35 gradi (soglia solo indicativa, non normativa).

Nel dettaglio, per garantire la salute degli autisti, il contratto richiama la possibilità di adottare le seguenti misure, ispirate al vademecum:

Preferenza per cabine chiuse e climatizzate per i mezzi pesanti (camion, trattori, carrelli elevatori);

per i mezzi pesanti (camion, trattori, carrelli elevatori); Coperture o tende nei piazzali per chi lavora nelle operazioni di carico e scarico;

per chi lavora nelle operazioni di carico e scarico; Raccomandazione a evitare il lavoro in solitudine durante le ore più calde della giornata;

durante le ore più calde della giornata; Controllo delle condizioni microclimatiche , inclusa la temperatura percepita in cabina;

, inclusa la temperatura percepita in cabina; Riorganizzazione degli orari di lavoro per evitare la fascia critica tra le 12:30 e le 16:00 ;

per evitare la fascia critica tra le ; Fornitura di dispositivi di protezione contro il caldo: acqua fresca, cappelli, indumenti traspiranti, aree ventilate.

Queste misure per tutelare gli autisti, non costituiscono obblighi contrattuali immediati. Sonoindicazioni operative di buona prassi, richiamate nel CCNL come riferimento per la valutazione del rischio da parte delle imprese.

La loro attuazione concreta può essere definita nella contrattazione di secondo livello.

Ordinanza caldo dell’Emilia-Romagna: fermo il lavoro nei piazzali della logistica

Dal 2 luglio al 15 settembre 2025, in Emilia-Romagna è attiva l’Ordinanza regionale sul caldo estremo (n. 121/2025), che vieta le attività lavorative all’aperto tra le 12:30 e le 16:00, nei cantieri, in agricoltura e nei piazzali dell’autotrasporto logistico (anche per gli autisti), solo nei giorni in cui le mappe Worklimate indicano un livello di rischio “Alto”.

È la prima volta che una Regione italiana inserisce esplicitamente il comparto della logistica e dell’autotrasporto tra le categorie soggette a stop operativo per eccesso di caldo.

Chi viola l’ordinanza rischia sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

Autotrasporto e caldo estremo, tutele per gli autisti nel CCNL

Con le temperature elevate sempre più frequenti, anche il settore dell’autotrasporto si adegua per garantire la sicurezza degli autisti.

Il nuovo CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, insieme al vademecum del Ministero del Lavoro e all’ordinanza della Regione Emilia-Romagna, fornisce un quadro chiaro di riferimento per la gestione del caldo estremo nel trasporto su gomma e nella logistica.

