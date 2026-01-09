Brennero: nuovi divieti di circolazione mezzi pesanti 2026
Stop sulla A22 da Vipiteno al confine per lavori al Ponte Lueg, con date, orari ed esenzioni
Divieti mezzi pesanti Brennero: con il decreto n. 674 dell’8 gennaio 2026 il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano introduce nuovi divieti di circolazione sull’autostrada A22 del Brennero, in direzione nord, nel tratto compreso tra Vipiteno e il confine di Stato.
Il provvedimento è stato adottato per prevenire disagi alla circolazione sull’A22 in concomitanza con le limitazioni disposte dalle autorità austriache sull’autostrada A13, a causa dei lavori di ristrutturazione del Ponte Lueg in Tirolo.
Tratto dell’A22 interessato dai divieti mezzi pesanti Brennero
I divieti mezzi pesanti Brennero si applicano esclusivamente sull’autostrada del Brennero A22, in direzione nord, nel tratto da Vipiteno al confine di Stato.
La limitazione riguarda tutti gli automezzi adibiti al trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Restano esclusi dal divieto il traffico turistico, gli autobus e i veicoli di peso fino a 7,5 tonnellate.
Calendario ufficiale dei divieti mezzi pesanti Brennero 2026
Il decreto n. 674/2026 stabilisce che i divieti mezzi pesanti Brennero siano in vigore nei seguenti periodi:
- tutti i sabati, dalle ore 7:00 alle ore 15:00, dal 10 gennaio 2026 al 14 marzo 2026;
- venerdì 10 aprile 2026, dalle ore 7:00 alle ore 22:00.
Le fasce orarie coincidono con i divieti di transito per i mezzi pesanti già attivi sul territorio austriaco.
Motivi dei nuovi divieti mezzi pesanti Brennero
I divieti mezzi pesanti Brennero sono stati introdotti in conseguenza dei lavori di ricostruzione del Ponte Lueg lungo l’autostrada A13 in Austria.
Secondo quanto indicato nel decreto, le misure sono finalizzate a:
- prevenire criticità e incolonnamenti di mezzi pesanti lungo l’A22;
- garantire la sicurezza del flusso veicolare e degli utenti dell’autostrada;
- evitare turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica in caso di blocchi del traffico.
Divieti mezzi pesanti Brennero: veicoli esentati
Dal divieto di circolazione sono esclusi i seguenti veicoli:
- mezzi che trasportano generi alimentari deperibili;
- trasporto di bestiame, posta e carburanti;
- consegne agli esercizi di ristorazione;
- soccorso stradale e assistenza medica;
- servizi di manutenzione strade, pubblica sicurezza e vigili del fuoco;
- raccolta rifiuti;
- trasporto pubblico di persone con servizi di linea;
- viaggi diretti alle stazioni adibite al trasporto combinato strada–ferrovia;
- trasporto di merci da o verso aeroporti.
Gestione delle soste e controlli sulla A22
I veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate che si trovano già in circolazione sull’A22 al momento dell’entrata in vigore dei divieti mezzi pesanti Brennero possono sostare:
- presso il parcheggio SA.DO.BRE di Vipiteno;
- presso altre aree attrezzate che Autobrennero Spa potrà rendere disponibili;
- nei luoghi e con le modalità stabilite dalla Polizia Stradale di Bolzano, che coordina gli aspetti tecnici e operativi.
La Polizia Stradale ha inoltre facoltà di adottare ulteriori provvedimenti contingenti per esigenze eccezionali di sicurezza della circolazione.
Sanzioni previste
Gli organi di Polizia sono incaricati dell’esecuzione del decreto.
Ai trasgressori dei divieti mezzi pesanti Brennero si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi.
