Per risolvere il problema dei divieti mezzi pesanti al Brennero, è in studio la prenotazione digitale per il transito consentito a 300 camion all’ora con prenotazione di slot da 30 minuti con almeno 24 ore di anticipo.

Austria, Baviera e Italia rilanciano un progetto per ridurre i divieti e regolamentare il transito mezzi pesanti al Brennero tramite un sistema digitale di prenotazione.

L’obiettivo è affrontare le criticità legate alla congestione stradale, introducendo divieti mezzi pesanti al Brennero solo per i camion non prenotati.

Il sistema digitale di prenotazione transito mezzi pesanti al Brennero prevede il passaggio massimo di 300 camion all’ora, su slot da 30 minuti prenotabili almeno 24 ore prima.

Il sistema di prenotazione digitale proposto per il transito mezzi pesanti al Brennero si basa su un modello di gestione dinamica dei flussi.

Ogni autista di mezzi pesanti o impresa di autotrasporto dovrà prenotare in anticipo uno slot di 30 minuti, entro un limite massimo di 300 camion l’ora lungo la tratta Kufstein–Vipiteno.

La solizione, inizialmente concepita nel 2023 da Baviera, Tirolo e Alto Adige, è ora ripresa, nel luglio 2025, con il sostegno del cancelliere austriaco Christian Stocker e del presidente bavarese Markus Söder. I

l sistema assegna priorità ai mezzi pesanti Euro VI e al trasporto intermodale. L’ente austriaco Asfinag ha già sviluppato il software necessario e un centro di controllo operativo a Innsbruck.

Il Brennero è argomento discusso nel vertice bilaterale del 15 luglio 2025 tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere Stocker. Durante l’incontro è stato affrontato il nodo dei divieti e del transito mezzi pesanti al Brennero, con particolare attenzione alla necessità di una gestione condivisa.

Il sistema di prenotazione slot per il transito mezzi pesanti al Brennero è attualmente all’esame delle autorità europee. La Commissione UE e la Corte di Giustizia devono valutare la compatibilità della misura con i trattati sulla libera circolazione delle merci.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha evidenziato che il sistema non dovrà comportare oneri aggiuntivi per le imprese di autotrasporto. Ha inoltre ribadito che la vera soluzione sarà, nel lungo periodo, l’ammodernamento delle infrastrutture alpine per ridurre la necessità di contingentamenti.

