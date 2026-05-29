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Nuove limitazioni alla circolazione interesseranno il Brennero nella giornata di sabato 30 maggio. Arriva la conferma da Viabilità Italia. Sabato 30 maggio sarà chiuso il tratto dell’A22 tra Vipiteno e il confine di Stato in direzione nord. La decisione è legata alla manifestazione annunciata sul versante austriaco.

La chiusura è prevista dalle 10:30 alle 20. Durante questa fascia oraria tutti i veicoli diretti verso l’Austria dovranno uscire al casello di Vipiteno.

Il provvedimento è collegato all’interruzione della circolazione annunciata sul versante austriaco tra le 11 e le 19. Per evitare criticità lungo il corridoio del Brennero, sono state introdotte misure preventive anche sul territorio italiano.

Chiusura dell’A22 verso l’Austria

Chi è diretto oltreconfine dovrà tenere conto delle modifiche alla viabilità prima di mettersi in viaggio.

Chi viaggia verso l’Austria non potrà proseguire oltre Vipiteno. Dalle 10:30 alle 20 il tratto finale dell’A22 verso il Brennero resterà chiuso al traffico.

I disagi potrebbero iniziare già in mattinata. L’aumento dei flussi verso Austria e Germania rischia infatti di rallentare la circolazione prima ancora dell’entrata in vigore delle chiusure.

Le limitazioni per i mezzi pesanti al Brennero

Misure più ampie riguarderanno il trasporto merci.

I camion saranno i più penalizzati dalle restrizioni previste per sabato. In Alto Adige i divieti scatteranno già dal mattino e interesseranno sia l’A22 sia parte della viabilità ordinaria.

Limitazioni analoghe sono state disposte anche nelle province di Trento e Verona. I mezzi pesanti non potranno proseguire verso nord lungo l’autostrada nella fascia oraria indicata dalle autorità.

Chi si troverà già in viaggio verrà indirizzato nelle aree di sosta predisposte lungo il percorso.

L’alternativa del Tarvisio

Per chi deve raggiungere l’Austria, il percorso indicato dalle autorità è quello dell’A23 attraverso il valico di Tarvisio.

L’alternativa indicata è il valico di Tarvisio attraverso l’A23.

Anche su questo itinerario potrebbero però registrarsi volumi di traffico superiori al normale, proprio a causa delle limitazioni previste lungo il Brennero.

Prima di partire resta utile controllare la situazione della viabilità e gli eventuali aggiornamenti diffusi nel corso della giornata.

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