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Atop sulla A22 verso l’Austria, uscita a Vipiteno e limitazioni al traffico

Brennero, stop al traffico verso l’Austria il 30 maggio. Il Brennero sarà interessato da pesanti limitazioni alla circolazione nella giornata di sabato 30 maggio 2026. Viabilità Italia ha annunciato la chiusura temporanea della A22 in direzione Austria a causa di una manifestazione di protesta prevista sul territorio austriaco.

Le restrizioni coinvolgeranno automobilisti e mezzi pesanti, con uscita obbligatoria a Vipiteno e divieti di circolazione nelle province di Bolzano e Trento.

Chiusura della A22: tratte e orari

Il provvedimento più importante riguarda il tratto autostradale compreso tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato.

Secondo quanto comunicato da Viabilità Italia:

dalle 10:30 alle 20:00 del 30 maggio 2026 sarà chiusa la carreggiata nord della A22 ;

; tutti i veicoli diretti verso l’Austria dovranno uscire a Vipiteno ;

; sono previsti rallentamenti e possibili code lungo l’intera direttrice nord.

Le autorità consigliano di evitare gli spostamenti non indispensabili verso il Brennero durante tutta la giornata.

Divieti per i mezzi pesanti in Alto Adige

Le limitazioni interesseranno soprattutto il traffico merci.

Provincia di Bolzano

Dalle ore 07:00 alle 20:00:

divieto di transito sulla A22 per i camion superiori a 7,5 tonnellate;

per i camion superiori a 7,5 tonnellate; stop alla circolazione sulla viabilità extraurbana;

limitazioni sulle strade statali SS49, SS38 e SS40.

I mezzi già presenti in autostrada saranno indirizzati verso l’autoporto Sa.do.bre o verso aree di sosta dedicate.

Provincia di Trento

Anche nel territorio trentino scatteranno misure straordinarie:

divieto di circolazione sulla carreggiata nord della A22 per i camion oltre 7,5 tonnellate;

per i camion oltre 7,5 tonnellate; stop alla viabilità extraurbana dalle 07:00 alle 20:00.

Percorsi alternativi consigliati

Per chi deve raggiungere l’Austria durante la chiusura del Brennero, Viabilità Italia suggerisce di utilizzare l’autostrada A23 attraverso il valico di Tarvisio.

Le autorità raccomandano inoltre di:

programmare il viaggio in anticipo;

verificare gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale;

limitare gli spostamenti lungo la A22.

Dove controllare traffico e viabilità

Gli aggiornamenti sulla situazione del traffico saranno disponibili tramite:

CCISS ;

; Rai Isoradio e Onda Verde ;

e ; pannelli informativi presenti in autostrada;

sito ufficiale di Autobrennero.

Possibili disagi lungo l’asse del Brennero

La giornata di sabato 30 maggio 2026 si preannuncia particolarmente complessa per la circolazione tra Italia e Austria.

Le limitazioni previste sulla A22 potrebbero provocare rallentamenti e lunghe code. I disagi riguarderanno soprattutto il traffico merci diretto oltreconfine.

Viabilità Italia raccomanda agli automobilisti di informarsi prima della partenza.

Le autorità invitano inoltre a valutare percorsi alternativi per evitare la zona del Brennero nelle fasce orarie interessate dai divieti.