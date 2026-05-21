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Blocco al Brennero il prossimo 30 maggio. La causa è una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Il traffico subirà pesanti limitazioni. Deviazioni obbligatorie e forti rallentamenti per auto e mezzi pesanti.

Le autorità italiane, austriache e tedesche hanno già predisposto un piano straordinario per gestire l’emergenza traffico, attivando un percorso alternativo attraverso Tarvisio e Salisburgo.

Brennero: maxi-deviazione per il traffico transalpino

Durante il blocco del Brennero, sarà attivato l’itinerario alternativo “Corvette”, utilizzato per deviare il traffico internazionale verso Austria e Germania.

Il percorso prevede il passaggio attraverso:

Autostrada A23 verso Tarvisio

Autostrada A10 dei Tauri

Salisburgo

Bundesautobahn 8 in Germania

La deviazione comporterà un significativo aumento delle distanze. Il tragitto tra Verona e Rosenheim passerà infatti da circa 380 chilometri a quasi 480 chilometri.

Traffico Brennero: tempi di percorrenza molto più lunghi

Secondo il Governo della Provincia di Bolzano, il traffico sul Brennero e sulle tratte alternative potrebbe registrare tempi di percorrenza molto elevati.

Il 30 maggio coincide inoltre con un sabato da bollino nero, situazione che renderà ancora più complessa la gestione della viabilità lungo l’asse alpino.

Le autorità consigliano di evitare viaggi se non strettamente necessari.

A22 Brennero: uscita obbligatoria a Vipiteno

L’ordinanza emanata dalle autorità prevede importanti restrizioni alla circolazione sull’Autostrada A22.

Obbligo di uscita dall’A22

Per tutti i veicoli sarà obbligatoria l’uscita allo svincolo di Vipiteno dalle ore 10:30 alle ore 20:00.

Stop ai mezzi pesanti sul Brennero

Per i mezzi pesanti sono previste ulteriori limitazioni:

divieto di circolazione dalle 7:00 alle 20:00

blocco sulla viabilità ordinaria provinciale

limitazioni sulla A22 in direzione nord

Restano escluse soltanto alcune categorie di mezzi autorizzati indicate nell’ordinanza commissariale.

Brennero e SS12: possibili ulteriori limitazioni

Anche la Strada Statale SS12 del Brennero potrebbe essere soggetta a limitazioni aggiuntive in caso di emergenze legate alla gestione del traffico.

Le autorità hanno inoltre chiarito che il percorso alternativo attraverso Val Venosta e Passo Resia è:

fortemente sconsigliato per le auto

impraticabile per molti mezzi pesanti

Sicurezza e controlli rafforzati sul Brennero

Per affrontare i disagi previsti sul Brennero, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha definito un piano straordinario di controllo della viabilità.

Tra le misure previste:

rafforzamento delle pattuglie di polizia

coordinamento con Austria e Germania

monitoraggio continuo del traffico

gestione delle emergenze sulla rete autostradale

Per tutta la giornata del 30 maggio resterà operativo anche il Comitato Operativo per la Viabilità.

Consigli per chi deve viaggiare il 30 maggio

Chi deve transitare il 30 maggio dovrebbe pianificare attentamente il viaggio.

È consigliabile:

controllare gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale

partire in orari meno critici

valutare percorsi alternativi

evitare spostamenti non urgenti

prepararsi a lunghe code e rallentamenti

Il blocco del Brennero del 30 maggio rischia infatti di provocare pesanti ripercussioni sulla mobilità tra Italia, Austria e Germania, con disagi che potrebbero protrarsi per tutta la giornata.