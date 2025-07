CAMION

Divieto di circolazione per i mezzi pesanti, dal 5 luglio 2025 fino al 30 agosto 2025, ogni sabato, lungo la A22 del Brennero, da Vipiteno al confine di Stato, nella direzione nord.

Il provvedimento, firmato dal Commissariato del Governo della Provincia autonoma di Bolzano, si applica nella fascia oraria 7:00 – 22:00 e riguarda tutti i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate.

Divieto circolazione mezzi pesanti autostrada A22 Brennero

Il divieto di circolazione mezzi pesanti, sul tratto altoatesino dell’autostrada del Brennero A22, è stato adottato in risposta alla limitazione introdotta dall’Austria sull’autostrada A13.

L’obiettivo è evitare congestioni al confine e regolare i flussi del traffico pesante in un periodo critico per la mobilità turistica estiva.

Il calendario dei divieti di circolazione in Italia previsto per il 2025, stabilito dal MIT con decreto del 12 dicembre 2024, resta valido su tutto il territorio nazionale.

Il nuovo provvedimento si aggiunge dunque in modo specifico per il tratto Vipiteno-confine, nei soli sabati di luglio e agosto.

Camion esclusi dal divieto A22 al Brennero

Nonostante le restrizioni, sono previste alcune esenzioni importanti. Il divieto di circolazione di circolazione mezzi pesanti sull’autostrada A22 Brennero non si applica:

ai trasporti combinati strada-ferrovia , a condizione che il conducente esibisca una prenotazione ferroviaria valida , contenente targa del veicolo, data e orario del treno ;

, a condizione che il conducente esibisca una , contenente ; ai trasporti di derrate alimentari deperibili, inclusi i viaggi a vuoto o di ritorno per il trasporto di imballaggi e ausili connessi.

In quest’ultimo caso, è obbligatorio portare a bordo una lista di carico o bolla di accompagnamento, che indichi chiaramente i singoli punti di scarico. Le autorità sottolineano che la quantità e lo stato di carico devono essere sempre tracciabili, sia all’inizio che durante il viaggio.

Sosta e gestione dei mezzi pesanti in attesa al Brennero

Per i mezzi pesanti in transito che si trovassero già in avvicinamento al divieto di circolazione mezzi pesanti, nelle ore immediatamente precedenti all’entrata in vigore della limitazione, sono state predisposte aree di sosta dedicate. In particolare:

Parcheggio SA.DO.BRE di Vipiteno , punto di riferimento per la gestione delle soste;

, punto di riferimento per la gestione delle soste; Aree attrezzate temporanee, che saranno rese disponibili da Autobrennero Spa in collaborazione con la Polizia Stradale, oppure individuate direttamente in base alle esigenze contingenti.

