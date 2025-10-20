CAMION

Il bonus veicoli elettrici commerciali sarà disponibile dal 22 ottobre 2025 a partire dalle ore 12:00 quando aprirà lo sportello online per la presentazione delle domande.

La misura, finanziata con fondi del Pnrr, sostiene microimprese e operatori del trasporto leggero nella sostituzione dei mezzi inquinanti con veicoli elettrici di nuova generazione. L’obiettivo è accelerare la transizione del settore logistico verso una mobilità sostenibile e a zero emissioni.

Domanda per il bonus veicoli elettrici commerciali

A partire dalle ore 12:00 del 22 ottobre 2025, le microimprese potranno accedere alla piattaforma digitale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per compilare la richiesta di incentivo.

La procedura online consente di caricare la documentazione richiesta e inviare la domanda in modo rapido e trasparente.

Per evitare errori e garantire la corretta compilazione delle istanze, il Ministero ha pubblicato dei tutorial video ufficiali, distinti per categoria di beneficiario. Istruzioni passo per passo su come procedere alla richiesta: Bonus veicoli elettrici commerciali, tutorial per imprese.

Il video spiega nel dettaglio le modalità di accesso alla piattaforma, la verifica dei requisiti e l’invio della domanda, assicurando che tutte le richieste siano conformi ai criteri previsti dal bando.

Consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

Le microimprese potranno verificare il proprio plafond residuo accedendo direttamente al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Rna). Il portale, collegato alla piattaforma del Ministero, consente un controllo immediato dei limiti previsti dal regime “de minimis”, garantendo trasparenza e rispetto delle norme europee. Questo sistema evita errori e duplicazioni nella richiesta di agevolazioni, facilitando il processo di ammissione al contributo.

Il bonus veicoli elettrici commerciali rientra tra le misure chiave del Pnrr dedicate alla mobilità sostenibile. L’incentivo mira a rinnovare il parco mezzi delle microimprese, favorendo la diffusione di veicoli elettrici nel trasporto urbano e nelle consegne a corto raggio. In parallelo, l’intervento si integra con i programmi di installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica. Un sistema di incentivi coerente per accelerare la decarbonizzazione del trasporto commerciale in Italia.

Ulteriori informazioni, aggiornamenti e link utili saranno disponibili sui canali ufficiali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che coordina l’attuazione della misura nell’ambito del Pnrr.

