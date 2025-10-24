CAMION

Bonus veicoli elettrici commerciali esaurito in poco più di 24 ore. Il plafond da 595 milioni di euro messo a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica quale incentivo per l’acquisto di veicoli elettrici commerciali è completamente prenotato.

Secondo i dati forniti da Sogei al MASE, sono stati generati 55.680 voucher, richiesti da persone fisiche e microimprese.

L’iniziativa, finanziata con fondi del PNRR, aveva l’obiettivo di favorire il rinnovo del parco veicolare nazionale con mezzi a zero emissioni, promuovendo la rottamazione di veicoli termici fino a Euro 5.

La misura relativa con incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici commerciali si inserisce tra gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le risorse sono destinate alla transizione ecologica e la riduzione delle emissioni inquinanti.

Il target fissato dal programma è pienamente raggiunto, confermando l’interesse per la mobilità sostenibile nel comparto commerciale.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato che tutte le risorse risultano al momento prenotate.

Tuttavia, eventuali fondi del Bonus veicoli elettrici commerciali che dovessero tornare disponibili saranno immediatamente riattivati sulla piattaforma ufficiale bonusveicolielettrici.mase.gov.it, che invita gli utenti a verificare periodicamente la disponibilità.

Riapertura richieste bonus veicoli elettrici

Il successo del bonus veicoli elettrici commerciali conferma la forte domanda di incentivi per l’acquisto di mezzi elettrici.

L’interesse dimostrato dalle microimprese e dai privati suggerisce che il Governo potrebbe valutare nuovi stanziamenti. Lo sblocco di fondi consentirebbe di proseguire il percorso di elettrificazione dei trasporti commerciali e riduzione delle emissioni.

Il MASE ha ribadito che la piattaforma rimarrà operativa per aggiornare in tempo reale eventuali variazioni di disponibilità dei fondi.

