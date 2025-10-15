CAMION

Quali sono gli importi previsti e come fare domanda

Il Bonus veicoli elettrici sarà attivo dal 22 ottobre 2025 alle ore 12:00 e offrirà alle imprese un contributo economico fino a 20.000 euro per l’acquisto di veicoli commerciali elettrici N1 o N2 con rottamazione obbligatoria. Il sostegno, finanziato con 597 milioni di euro del PNRR, copre fino al 30% del prezzo di acquisto al netto dell’Iva e rientra nel programma di transizione ecologica promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Importi e contributi previsti dal Bonus veicoli elettrici 2025

Il Bonus veicoli elettrici prevede un contributo massimo di 20.000 euro per l’acquisto di veicoli commerciali elettrici appartenenti alle categorie N1 e N2. L’incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto al netto dell’Iva, riducendo significativamente il costo iniziale per le imprese.

In base al decreto attuativo del MASE, il bonus è concesso nel rispetto della normativa europea “de minimis” e prevede la rottamazione obbligatoria di un veicolo termico fino a Euro 5.

Come richiedere il Bonus veicoli elettrici dal 22 ottobre 2025

A partire dalle ore 12:00 del 22 ottobre 2025, le imprese potranno richiedere il Bonus veicoli elettrici accedendo alla piattaforma online Sogei, predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Il sistema consentirà la registrazione delle imprese beneficiarie, la prenotazione del contributo e l’applicazione dello sconto diretto sul prezzo di acquisto.

Gli incentivi saranno assegnati in ordine cronologico e fino a esaurimento delle risorse. Tutte le istruzioni operative e gli aggiornamenti ufficiali saranno pubblicati sul portale del MASE.

A chi spetta il Bonus veicoli elettrici commerciali 2025

Il Bonus veicoli elettrici commerciali è destinato alle imprese con sede legale o operativa nelle aree urbane funzionali (FUA), ovvero nei centri con oltre 50.000 abitanti e nelle relative aree di pendolarismo.

Possono accedere le imprese che operano nel trasporto merci urbano, nella logistica sostenibile o nei servizi artigianali e commerciali che impiegano veicoli per consegne o attività locali.

Ogni impresa può verificare il proprio plafond residuo sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), in conformità con i limiti del regime europeo “de minimis”.

Restano esclusi i soggetti privati e le amministrazioni pubbliche.

Normativa e riferimenti ufficiali del Bonus veicoli elettrici commerciali

Il Bonus veicoli elettrici 2025 è regolato dal Decreto attuativo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il provvedimento sostiene la transizione ecologica del trasporto commerciale e favorisce l’adozione di veicoli a zero emissioni da parte delle microimprese.

Tutti i dettagli normativi e i successivi aggiornamenti sono consultabili sul portale ufficiale del MASE: www.mase.gov.it.

