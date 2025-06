CAMION

Ecco tutte le istruzioni e novità normative per l’autotrasporto

Il Bonus rimborso gasolio autotrasporto per il secondo trimestre 2025 può essere richiesto dal 1° luglio. L’Agenzia delle Dogane ha rilasciato il nuovo software per la compilazione della domanda. Ecco tutte le istruzioni e novità normative.

La domanda per il Bonus rimborso gasolio autotrasporto potrà essere presentata dal 1° al 31 luglio 2025.

L’informativa sule modalità nel Decreto Legislativo n. 504/95. Art. 24-ter. Punto 4-bis della Tabella A. Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre 2025. (Decreto Legislativo n. 504/95 allegato)

Cos’è il Bonus rimborso gasolio autotrasporto

Il Bonus rimborso gasolio autotrasporto è un’agevolazione fiscale destinata alle imprese che svolgono attività di trasporto merci e persone su strada. Consente di recuperare parte delle accise pagate sul gasolio commerciale, tramite credito d’imposta o rimborso diretto.

Per il secondo trimestre 2025, la domanda per il rimborso gasolio autotrasporto potrà essere presentata dal 1° al 31 luglio 2025 attraverso il portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. È stato pubblicato un nuovo software aggiornato per garantire una compilazione corretta alla luce delle recenti modifiche normative.

Bonus rimborso gasolio autotrasporto 2025: nuovi importi e periodi

In seguito al D.Lgs. 43/2025, a partire dal 15 maggio è stata modificata l’aliquota ordinaria di accisa sul gasolio, ma resta invariata quella per il gasolio commerciale destinato al trasporto. L’importo del rimborso gasolio autotrasporto dipenderà dal periodo di consumo e dal tipo di carburante utilizzato:

Dal 1° aprile al 14 maggio 2025 : rimborso di 214,18 €/1000 litri (Quadro A-1);

: rimborso di (Quadro A-1); Dal 15 maggio al 30 giugno 2025 : 229,18 €/1000 litri per gasolio e HVO non conforme ai criteri UE (Quadro A-2); 214,18 €/1000 litri per HVO conforme alle norme ambientali UE (Quadro A-3).

:

Queste variazioni rendono ancora più cruciale compilare con attenzione la dichiarazione per accedere correttamente al Bonus gasolio.

Nuovo software ADM: come compilare la domanda

Il nuovo software ADM consente di compilare e stampare la dichiarazione da inviare per il Bonus rimborso gasolio autotrasporto del secondo trimestre 2025. È scaricabile dal sito ufficiale www.adm.gov.it.

La dichiarazione deve contenere tre distinti Quadri A-n, corrispondenti ai diversi periodi di consumo e alle tipologie di carburante. L’invio può avvenire:

tramite Servizio Telematico Doganale – E.D.I. ;

; via PEC all’Ufficio delle Dogane competente, con file in formato “.dic”;

all’Ufficio delle Dogane competente, con file in formato “.dic”; in forma cartacea, solo in casi residuali, con supporto informatico allegato.

Chi può accedere al Bonus rimborso gasolio autotrasporto

Il rimborso gasolio autotrasporto spetta a:

Imprese che trasportano merci con veicoli ≥ 7,5 t, iscritte all’Albo o con licenza conto proprio;

Aziende pubbliche e private di trasporto passeggeri (anche in ambito UE);

Esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Sono esclusi dal beneficio:

Veicoli di categoria Euro 4 o inferiore ;

; Mezzi con massa complessiva inferiore a 7,5 tonnellate ;

; Veicoli della categoria M1 (auto con max 8 posti oltre al conducente).

Modalità di rimborso: credito o restituzione

Chi presenta la dichiarazione può scegliere se ricevere il Bonus rimborso gasolio autotrasporto:

in forma di credito d’imposta (da utilizzare con F24, codice tributo 6740);

(da utilizzare con F24, codice tributo 6740); oppure come rimborso diretto su conto corrente.

Per chi ha maturato crediti nel primo trimestre 2025, il termine ultimo per l’uso in compensazione è il 31 dicembre 2026; la richiesta di rimborso cash può essere fatta entro il 30 giugno 2027.

Documentazione obbligatoria

Per usufruire del Bonus rimborso gasolio, è obbligatoria la fattura elettronica con targa del veicolo. È esclusa la vecchia “scheda carburante” e non è ammesso alcun consumo su mezzi esclusi dai requisiti ambientali.

