Bonus patente mezzi pesanti autotrasporto esaurito in poche ore. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha comunicato che i buoni attualmente disponibili risultano esauriti. Il contributo, pensato per incentivare i giovani all’ingresso nella professione di autotrasportatore, ha registrato un altissimo numero di richieste in poche ore.

Buoni esauriti per il bonus patente 2025

Il MIT informa che non è al momento possibile presentare nuove domande per ottenere il bonus patente mezzi pesanti. Le risorse messe a disposizione per l’edizione in corso sono infatti terminate.

Tuttavia, l’amministrazione precisa che sarà possibile inoltrare nuove richieste solo nel caso in cui alcuni buoni vengano annullati o revocati, liberando così nuove disponibilità all’interno della piattaforma telematica.

Cos’è il bonus patente mezzi pesanti

Il bonus patente autotrasporto è un incentivo economico rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni, destinato alla copertura parziale dei costi necessari per conseguire le patenti e le abilitazioni professionali per la guida dei mezzi pesanti (categorie C, CE, D, DE e CQC).

L’iniziativa, promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mira a favorire il ricambio generazionale nel settore dell’autotrasporto, affrontando la carenza di autisti professionisti in Italia.

Come funzionano i buoni del MIT

Il sistema prevede l’erogazione di voucher digitali per il bonus patente gestiti tramite la piattaforma dedicata del MIT. Ogni buono consente di coprire fino all’80% dei costi di formazione, con un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.

Il buono deve essere utilizzato presso un’autoscuola o ente di formazione accreditato entro 60 giorni dalla sua emissione, pena la decadenza automatica.

Le nuove richieste potranno essere accettate solo se si libereranno fondi a seguito di rinunce, revoche o mancato utilizzo dei voucher già assegnati.

Prossimi aggiornamenti dal MIT

Il Ministero invita gli interessati a monitorare costantemente il portale ufficiale del MIT e la piattaforma bonuspatentecqc.mit.gov.it per verificare l’eventuale riapertura delle procedure di richiesta.

Tutte le comunicazioni ufficiali sono pubblicate nella sezione dedicata ai bonus patente per l’autotrasporto, con aggiornamenti in tempo reale sulla disponibilità dei fondi.

