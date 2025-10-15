CAMION

Chi può richiedere il Bonus patente autotrasporto e come fare domanda

Il Bonus patente mezzi pesanti torna disponibile dal 20 ottobre 2025, con la riattivazione della piattaforma online del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’iniziativa, già avviata con successo negli anni precedenti, sostiene la formazione dei giovani che vogliono intraprendere una carriera nel settore dell’autotrasporto di merci e persone.

L’obiettivo è facilitare l’accesso alle patenti professionali e alle abilitazioni richieste per la guida di mezzi pesanti, rispondendo così alla crescente carenza di autisti qualificati in Italia e in Europa.

Bonus patente mezzi pesanti 2025

Il Bonus patente mezzi pesanti prevede un contributo economico pari all’80% delle spese sostenute, fino a un massimo di 2.500 euro, per la formazione e il conseguimento delle patenti e abilitazioni professionali necessarie alla guida di camion e autobus.

Le risorse, per un totale di 4,7 milioni di euro, sono destinate a cittadini italiani o europei di età compresa tra 18 e 35 anni. Possono accedere anche i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che intendono avviare un percorso formativo per entrare nel settore dell’autotrasporto.

Le domande per il Bonus patente mezzi pesanti potranno essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma ufficiale del MIT, all’indirizzo: https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/

Chi può richiedere il Bonus patente mezzi pesanti

Possono presentare domanda per il Bonus patente mezzi pesanti 2025 tutti i giovani tra 18 e 35 anni che intendono conseguire:

la patente C o CE per la guida di camion e veicoli industriali;

per la guida di camion e veicoli industriali; la patente D o DE per la guida di autobus;

per la guida di autobus; le abilitazioni professionali (CQC merci e persone) necessarie per il trasporto su strada.

Il contributo può essere richiesto una sola volta e sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Obiettivo: favorire l’occupazione giovanile nel trasporto

Il Bonus patente mezzi pesanti rappresenta una misura strategica per sostenere il ricambio generazionale nel mondo dell’autotrasporto. Il settore, fondamentale per l’economia nazionale, vive da anni una forte carenza di conducenti professionisti.

Grazie a questo incentivo, il Governo punta a favorire l’ingresso di nuovi autisti nel mercato del lavoro, sostenendo economicamente la formazione e la qualificazione professionale necessarie per guidare mezzi pesanti in modo sicuro e conforme alle norme europee.

Come presentare la domanda

A partire dal 20 ottobre 2025, gli interessati al Bonus patente mezzi pesanti, potranno accedere al portale dedicato e compilare la richiesta online.

La domanda dovrà essere inviata tramite la piattaforma: https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/

Le domande saranno accettate fino all’esaurimento dei fondi disponibili. È quindi consigliabile presentare la richiesta il prima possibile per non perdere l’opportunità di ottenere il contributo.

