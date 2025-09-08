CAMION

A partire da ottobre 2025 sarà possibile presentare domanda per ottenere il bonus patente camion e mezzi pesanti autotrasporto tramite la piattaforma ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente.

Il Bonus Patente 2025 rappresenta una misura concreta pensata per sostenere i giovani che vogliono avviare un percorso professionale come conducenti di camion e mezzi pesanti per l’autotrasporto.

Lo stanziamento del Bonus Patente autotrasporto 2025 complessivo ammonta a 4,7 milioni di euro e ha come obiettivo quello di favorire l’ingresso di nuove figure qualificate nel settore dell’autotrasporto.

Come funziona il Bonus Patente camion e mezzi pesanti autotrasporto 2025

Il contributo del Bonus Patente camion e mezzi pesanti autotrasporto 2025 prevede la copertura dell’80% delle spese sostenute, fino a un massimo di 2.500 euro, per il conseguimento della patente camion (categorie C, CE, D, DE) e della Carta di Qualificazione del Conducente – CQC.

Grazie al Bonus Patente autotrasporto 2025, i costi di formazione e abilitazione vengono ridotti in modo significativo, rendendo più accessibile l’avvio di una carriera come conducente professionale.

A chi spetta il Bonus per il 2025

Il beneficio è destinato a:

giovani fino a 35 anni

cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia

aspiranti conducenti interessati a ottenere una patente camion e le relative abilitazioni professionali per l’autotrasporto.

Domanda Bonus Patente autotrasporto 2025

Per accedere all’agevolazione del Bonus Patente camion e mezzi pesanti autotrasporto 2025, sarà necessario presentare domanda per ottenere il bonus seguendo questa procedura:

accedere al portale patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS compilare la domanda online e inoltrarla nei termini stabiliti dal MIT.

Una volta approvata la richiesta, il candidato riceverà un voucher da utilizzare presso autoscuole e centri di formazione accreditati.

Perché il Bonus Patente è importante per l’autotrasporto

Il settore dell’autotrasporto è oggi in forte difficoltà per la carenza di autisti qualificati.

Il Bonus Patente camion e mezzi pesanti autotrasporto 2025 consente non solo di sostenere economicamente i giovani, ma anche di garantire nuovo personale formato alle imprese di trasporto.

Con il Bonus Patente autotrasporto 2025, lo Stato mira a ridurre le barriere economiche all’ingresso nella professione e a rafforzare la filiera logistica, fondamentale per la circolazione di merci e persone.

Continua a leggere: Autotrasporto: nuove esenzioni tachigrafo in Italia