Bonus Patente 2025 camion e mezzi pesanti autotrasporto da ottobre
Ecco come presentare la domanda per ottenere il contributo
A partire da ottobre 2025 sarà possibile presentare domanda per ottenere il bonus patente camion e mezzi pesanti autotrasporto tramite la piattaforma ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente.
Il Bonus Patente 2025 rappresenta una misura concreta pensata per sostenere i giovani che vogliono avviare un percorso professionale come conducenti di camion e mezzi pesanti per l’autotrasporto.
Lo stanziamento del Bonus Patente autotrasporto 2025 complessivo ammonta a 4,7 milioni di euro e ha come obiettivo quello di favorire l’ingresso di nuove figure qualificate nel settore dell’autotrasporto.
Come funziona il Bonus Patente camion e mezzi pesanti autotrasporto 2025
Il contributo del Bonus Patente camion e mezzi pesanti autotrasporto 2025 prevede la copertura dell’80% delle spese sostenute, fino a un massimo di 2.500 euro, per il conseguimento della patente camion (categorie C, CE, D, DE) e della Carta di Qualificazione del Conducente – CQC.
Grazie al Bonus Patente autotrasporto 2025, i costi di formazione e abilitazione vengono ridotti in modo significativo, rendendo più accessibile l’avvio di una carriera come conducente professionale.
A chi spetta il Bonus per il 2025
Il beneficio è destinato a:
- giovani fino a 35 anni
- cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
- aspiranti conducenti interessati a ottenere una patente camion e le relative abilitazioni professionali per l’autotrasporto.
Domanda Bonus Patente autotrasporto 2025
Per accedere all’agevolazione del Bonus Patente camion e mezzi pesanti autotrasporto 2025, sarà necessario presentare domanda per ottenere il bonus seguendo questa procedura:
- accedere al portale patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente
- autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS
- compilare la domanda online e inoltrarla nei termini stabiliti dal MIT.
Una volta approvata la richiesta, il candidato riceverà un voucher da utilizzare presso autoscuole e centri di formazione accreditati.
Perché il Bonus Patente è importante per l’autotrasporto
Il settore dell’autotrasporto è oggi in forte difficoltà per la carenza di autisti qualificati.
Il Bonus Patente camion e mezzi pesanti autotrasporto 2025 consente non solo di sostenere economicamente i giovani, ma anche di garantire nuovo personale formato alle imprese di trasporto.
Con il Bonus Patente autotrasporto 2025, lo Stato mira a ridurre le barriere economiche all’ingresso nella professione e a rafforzare la filiera logistica, fondamentale per la circolazione di merci e persone.
Continua a leggere: Autotrasporto: nuove esenzioni tachigrafo in Italia