Esaurito in meno di 24 ore il credito d’imposta per i beni strumentali 4.0 previsto dal Bonus investimenti Transizione 4.0.

Lo ha comunicato ufficialmente il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), informando che le risorse stanziate per il 2025 risultano terminate.

Credito d’imposta beni strumentali 4.0: fondi esauriti

Con il Decreto Direttoriale del 16 giugno 2025, il MIMIT aveva reso noto che le imprese potevano inviare le comunicazioni per il credito d’imposta beni strumentali, previsto dal Bonus investimenti Transizione 4.0, a partire dalle ore 14:00 del 17 giugno, utilizzando esclusivamente il sistema telematico del GSE.

Successivamente, il Ministero ha comunicato che le risorse disponibili, pari a 2,2 miliardi di euro, sono risultate esaurite.

I fondi erano stati stanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e si riferivano esclusivamente agli investimenti non già comunicati tramite il modello previsto dal DM 24 aprile 2024.

Bonus investimenti Transizione 4.0: domande valide anche con risorse esaurite

Come stabilito dal Decreto Direttoriale 15 maggio 2025, articolo 2, comma 9, le comunicazioni per il credito d’imposta per i beni strumentali 4.0 previsto dal Bonus investimenti Transizione 4.0. si intendono in ogni caso trasmesse, anche nel caso in cui le risorse si esauriscano.

Trascorsi 30 giorni dalla data di apertura della piattaforma, in caso di nuova disponibilità di fondi, il GSE darà comunicazione alle imprese interessate seguendo l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni.

