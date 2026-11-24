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Per ottenere il bonus gasolio c’è tempo fino alle 23:59 del 30 novembre 2026. In vista della scadenza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha diffuso sei FAQ per chiarire quali acquisti inserire nella domanda, come compilare la documentazione e quali imprese possono accedere all’agevolazione.

Il secondo ristoro destinato all’autotrasporto riconosce un credito d’imposta fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per gli acquisti di gasolio dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, rispetto al prezzo di riferimento di febbraio.

Bonus gasolio, quali fatture danno diritto al credito

A determinare l’ammissibilità della spesa è la data di acquisto del carburante. Possono quindi essere inserite nella domanda anche le fatture ricevute dopo il 5 ottobre, purché riguardino acquisti effettuati nel periodo agevolato e destinati ai veicoli ammessi.

Per le imprese che utilizzano cisterne interne contano gli acquisti, non i consumi o i prelievi. È pertanto escluso il gasolio acquistato prima del 1° settembre.

Come compilare il file delle fatture

Nella colonna C del modello Excel deve essere riportato l’intero importo della fattura al netto dell’IVA, mentre nella colonna D va indicato soltanto l’imponibile relativo agli acquisti ammissibili.

Per le fatture comunitarie, nella colonna A occorre riportare il numero del documento seguito da un trattino e dalla partita IVA del fornitore.

In piattaforma devono essere indicati esclusivamente i litri ammissibili acquistati nel periodo agevolato. Il riferimento ai quattro mesi contenuto nel decreto direttoriale n. 437/2026 è un refuso.

Bonus gasolio, ammesse anche le attività secondarie

Possono accedere al ristoro anche le imprese che esercitano l’autotrasporto merci per conto terzi come attività secondaria, purché iscritte all’Albo degli autotrasportatori e al REN.

L’agevolazione riguarda il gasolio destinato ai veicoli immatricolati per il trasporto di cose per conto terzi, Euro V ed Euro VI, con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Cumulo con le accise e compensazione tramite F24

Il ristoro è cumulabile con il rimborso trimestrale delle accise, purché il beneficio complessivo, considerando anche i vantaggi fiscali, non superi il costo sostenuto.

Per gli aiuti regionali riconducibili al medesimo quadro europeo resta invece il limite complessivo del 70% della maggiore spesa.

Il credito sarà utilizzabile in compensazione nel 2027 tramite F24, con un codice tributo che sarà comunicato dall’Agenzia delle Entrate.