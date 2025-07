CAMION

Il Bonus gasolio autotrasporto relativo al secondo trimestre 2025 può essere richiesto dal 1° al 31 luglio. E’ disponibile il nuovo software ADM per la compilazione della domanda. Ecco tutte le istruzioni operative e le novità normative.

Bonus gasolio autotrasporto 2025

Il Bonus gasolio è un’agevolazione fiscale destinata alle imprese che svolgono attività di trasporto merci o persone su strada.

Consente di recuperare una parte delle accise pagate sul gasolio commerciale, attraverso credito d’imposta o rimborso diretto.

Il beneficio è regolato dall’articolo 24-ter del Decreto Legislativo n. 504/95, Tabella A punto 4-bis.

Per il secondo trimestre 2025, il Bonus gasolio autotrasporto può essere richiesto per i consumi effettuati dal 1° aprile al 30 giugno. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 luglio 2025.

Importi Bonus gasolio 2025

Il valore del Bonus gasolio autotrasporto dipende dal periodo in cui è stato consumato il carburante e dalla tipologia utilizzata.

Dal 1° aprile al 14 maggio 2025, l’importo riconosciuto è pari a 214,18 euro ogni 1000 litri.

Dal 15 maggio al 30 giugno 2025, in seguito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 43/2025, si distinguono due casi: per gasolio e HVO non conformi ai requisiti ambientali europei il rimborso è pari a 229,18 euro ogni 1000 litri; per HVO conforme alle normative ambientali UE, il rimborso resta a 214,18 euro per 1000 litri.

Queste differenze rendono fondamentale compilare con precisione la dichiarazione, indicando correttamente il periodo e il tipo di carburante acquistato, per accedere senza errori al Bonus gasolio.

Nuovo software ADM per la domanda

Per ottenere il Bonus gasolio autotrasporto è obbligatorio utilizzare il nuovo software messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il programma è scaricabile dal sito ufficiale www.adm.gov.it e consente di compilare in maniera guidata la dichiarazione necessaria per richiedere il rimborso.

Il file generato deve includere tre distinte sezioni, corrispondenti ai periodi di consumo e alle tipologie di carburante.

La trasmissione della domanda può avvenire in tre modalità: tramite il Servizio Telematico Doganale (E.D.I.), via PEC all’Ufficio delle Dogane competente allegando il file in formato dic, oppure in forma cartacea con supporto informatico, solo in casi residuali e motivati.

Chi ha diritto al Bonus gasolio autotrasporto

Il Bonus gasolio autotrasporto è riservato alle imprese che utilizzano veicoli con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, regolarmente iscritte all’Albo degli autotrasportatori o titolari di licenza per il trasporto in conto proprio.

Possono accedere anche le aziende pubbliche e private che svolgono trasporto passeggeri, comprese quelle con sede in altri Paesi dell’Unione Europea. Il beneficio si estende anche agli operatori di impianti a fune destinati al trasporto pubblico.

Sono esclusi dal Bonus gasolio autotrasporto i veicoli appartenenti alla categoria Euro 4 o inferiore, i mezzi con massa complessiva inferiore a 7,5 tonnellate e i veicoli di categoria M1, ovvero le auto con al massimo otto posti a sedere oltre al conducente.

Modalità di erogazione del Bonus gasolio

Il rimborso previsto dal Bonus gasolio autotrasporto può essere erogato in due forme.

La prima opzione è il credito d’imposta, che può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, con codice tributo 6740.

La seconda possibilità è il rimborso diretto, con accredito dell’importo su conto corrente bancario intestato all’impresa beneficiaria.

Per i crediti maturati nel primo trimestre 2025, il termine per l’utilizzo in compensazione è fissato al 31 dicembre 2026. La richiesta di rimborso diretto, invece, può essere presentata fino al 30 giugno 2027.

Documentazione necessaria

Per accedere al Bonus gasolio autotrasporto, è indispensabile fornire la fattura elettronica che attesti l’acquisto del carburante, con l’indicazione della targa del veicolo.

Non è più accettata la tradizionale scheda carburante. Inoltre, non è riconosciuto alcun rimborso per consumi effettuati da veicoli che non rispettano i requisiti ambientali minimi previsti.

Scadenza Bonus gasolio 31 luglio 2025

Le domande per il Bonus gasolio autotrasporto devono essere trasmesse entro il 31 luglio 2025.

Oltre tale termine non sarà più possibile accedere al rimborso per i consumi relativi al secondo trimestre. È dunque fondamentale attivarsi per tempo, verificare tutti i requisiti e allegare la documentazione corretta.

Per scaricare il software ufficiale, consultare la guida completa e presentare la domanda, visita il portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: www.adm.gov.it.

Continua a leggere: Incentivi trasporti e logistica, contributi alle imprese fino al 100% con il nuovo bando LogIN Business