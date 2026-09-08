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Nuove risorse in arrivo per il bonus gasolio destinato alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi. Entro la fine di settembre sono previsti altri 11,4 milioni di euro, che andranno ad aumentare la dotazione destinata al contributo contro il caro gasolio.

Bonus gasolio autotrasporto: altri 11,4 milioni per il 2026

A stanziare gli altri 11,4 milioni è un emendamento governativo al decreto-legge sul caro carburante del 27 luglio. La richiesta di aumentare i fondi per il comparto era arrivata dal ministro del MIT, Matteo Salvini.

Il provvedimento dispone, per il 2026, un incremento di ulteriori 11,4 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa relativa al contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta. Per le imprese di autotrasporto si tratta quindi di un nuovo stanziamento collegato direttamente al caro gasolio, tema che resta al centro delle misure previste dal decreto.

Bonus gasolio, accesso tramite piattaforma dopo la conversione

Il bonus gasolio sarà accessibile attraverso una piattaforma dedicata, ma solo dopo la conversione del decreto-legge. Il passaggio è previsto entro la fine di settembre. Fino a quel momento, dunque, sarà necessario attendere il completamento dell’iter e la successiva apertura della procedura.

Per il settore dell’autotrasporto merci in conto terzi, la novità principale è rappresentata proprio dall’aumento delle risorse. Gli 11,4 milioni aggiuntivi si sommano infatti all’autorizzazione di spesa già prevista per il contributo contro il caro carburanti.

Credito d’imposta contro il caro gasolio

La misura conferma quindi il ricorso al credito d’imposta come strumento di sostegno per le imprese interessate. Il comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indica con chiarezza sia l’entità delle nuove risorse sia la tempistica attesa per l’accesso al bonus gasolio.

Il prossimo passaggio sarà la conversione del decreto-legge. Dopo quel momento sarà resa disponibile l’apposita piattaforma attraverso la quale il bonus potrà essere accessibile.

Bonus gasolio, settembre sarà il mese decisivo

Per gli autotrasportatori, quindi, settembre diventa il mese da seguire con maggiore attenzione. La misura è già stata inserita nell’emendamento governativo, mentre l’operatività è legata alla conversione del decreto.

Il bonus gasolio autotrasporto potrà dunque contare su altri 11,4 milioni di euro per il 2026, destinati alle imprese che esercitano attività di trasporto merci in conto terzi.

Nuove risorse per le imprese di autotrasporto

L’incremento è stato inserito nel quadro delle misure contro il caro carburante. La disponibilità effettiva passerà dalla piattaforma prevista dopo la conversione, indicata entro la fine di settembre dal testo del comunicato ministeriale ufficiale.

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