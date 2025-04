CAMION

Importi, requisiti e novità per famiglie e imprese

Tutte le novità del Bonus Bollette 2025. Il Decreto Bollette 2025 è diventato legge: approvato in via definitiva dal Senato introduce un pacchetto di misure per contrastare i rincari di energia elettrica. Con il Bonus Bollette, famiglie con ISEE basso e imprese possono accedere a nuove agevolazioni mirate.

Bonus Bollette 2025 per le famiglie

Il Bonus Bollette è rivolto alle famiglie con difficoltà economiche. Il bonus è riconosciuto automaticamente sulla bolletta dopo aver presentato un ISEE in corso di validità.

Importi Bonus Bollette 2025

Il bonus prevede 200 euro per famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. Fino a 440 euro per famiglie con ISEE fino a 9.530 euro o fino a 20.000 euro con almeno quattro figli. Il bonus gas aggiuntivo porta il beneficio complessivo fino a 500 euro. Il governo ha stanziato fondi per 1,6 miliardi di euro.

Bonus Bollette 2025 imprese

Il Bonus Bollette include misure specifiche per le imprese, in particolare per le PMI e le aziende energivore. L’obiettivo è contrastare l’impatto degli aumenti di energia elettrica per le aziende.

Le principali misure del Bonus Bollette prevedono l’azzeramento degli oneri di sistema per le piccole e medie imprese con potenza disponibile oltre 16,5 kW.

Stanziati 800 milioni di euro per alleggerire i costi fissi legati all’energia delle imprese.

Per le imprese energivore, confermati 600 milioni di euro dal Fondo per la transizione energetica.

Queste misure mirano a fornire un sostegno immediato alle aziende e a promuovere la transizione energetica nel sistema economico italiano.

Tutela utenti vulnerabili prorogata fino al 2027

Tra le novità più importanti, il Bonus Bollette 2025 prevede l’estensione delle tutele per gli utenti vulnerabili nel mercato energetico. Sono considerati vulnerabili le persone over 75, disabili, persone in condizioni economiche svantaggiate.

Per questi utenti sarà possibile rimanere nel mercato tutelato fino al 31 marzo 2027, evitando il passaggio forzato al mercato libero. Questo offre protezione da pratiche commerciali aggressive e garantisce tariffe regolamentate.

Il Bonus Bollette 2025 è un intervento concreto contro il caro energia. Con un sostegno fino a 500 euro per le famiglie e agevolazioni significative per le imprese, il decreto punta a proteggere i soggetti più esposti e a rafforzare la tenuta del sistema economico italiano.

