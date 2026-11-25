CAMION

Il Black Friday inaugura la stagione più intensa dell’anno per la logistica, ma il momento di maggiore pressione sulle flotte commerciali arriva nella settimana che precede Natale. A rivelarlo è un’analisi di Geotab, società specializzata nelle tecnologie per i veicoli connessi, che ha monitorato l’andamento degli spostamenti commerciali in sei mercati europei tra novembre 2025 e gennaio 2026, offrendo indicazioni preziose per la stagione degli acquisti 2026.

Black Friday 2026: scatta la corsa delle consegne

La crescita degli acquisti online mette sotto pressione trasportatori, corrieri e operatori dell’ultimo miglio. Lo scorso anno, durante la settimana del venerdì nero, gli spostamenti per veicolo commerciale sono aumentati dell’11% rispetto alle tre settimane precedenti, raggiungendo il 14% in più a ridosso del Natale.

Cambia anche il modo di lavorare delle flotte: aumentano le consegne, mentre diminuisce la distanza media dei viaggi, scesa del 12% a metà dicembre. Una dinamica legata soprattutto alla distribuzione urbana, caratterizzata da tragitti brevi e fermate frequenti.

Carburante e traffico: salgono i costi operativi

L’intensificazione delle attività comporta conseguenze anche sul fronte energetico. Durante il Black Friday, i consumi di carburante dei veicoli termici sono cresciuti mediamente del 5%, pari a 10,1 litri aggiuntivi alla settimana per mezzo.

Aumenta inoltre il tempo trascorso in sosta a motore acceso, superando l’8% di incremento con l’avvicinarsi delle festività. Un fenomeno che pesa sull’efficienza delle flotte, sulle emissioni e sui bilanci delle imprese di trasporto.

Dal Black Friday a Natale: cosa succede in Italia

Nel mercato italiano la crescita risulta più contenuta rispetto alla media europea. I viaggi per veicolo sono aumentati del 2% durante la settimana degli sconti, per raggiungere il 5% nella settimana prenatalizia. Nello stesso periodo, i consumi di carburante hanno registrato un incremento del 4,3%.

Il dato più sorprendente emerge però durante le festività. Nella settimana del 22 dicembre 2025, gli spostamenti delle flotte italiane sono crollati del 38%, contro il 26% della media europea. Anche i consumi hanno subito una brusca contrazione, pari al 32%.

Per il 2026, la sfida delle aziende sarà quindi gestire settimane di crescente pressione operativa, pianificando percorsi, risorse e consegne prima del brusco rallentamento natalizio. Il rischio è arrivare impreparati proprio nei giorni in cui la domanda raggiunge i livelli più elevati dell’anno.