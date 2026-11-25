Black Friday, la corsa ai regali è iniziata: il boom deve ancora arrivare
I dati Geotab rivelano cosa aspettarsi prima di Natale
Il Black Friday inaugura la stagione più intensa dell’anno per la logistica, ma il momento di maggiore pressione sulle flotte commerciali arriva nella settimana che precede Natale. A rivelarlo è un’analisi di Geotab, società specializzata nelle tecnologie per i veicoli connessi, che ha monitorato l’andamento degli spostamenti commerciali in sei mercati europei tra novembre 2025 e gennaio 2026, offrendo indicazioni preziose per la stagione degli acquisti 2026.
Black Friday 2026: scatta la corsa delle consegne
La crescita degli acquisti online mette sotto pressione trasportatori, corrieri e operatori dell’ultimo miglio. Lo scorso anno, durante la settimana del venerdì nero, gli spostamenti per veicolo commerciale sono aumentati dell’11% rispetto alle tre settimane precedenti, raggiungendo il 14% in più a ridosso del Natale.
Cambia anche il modo di lavorare delle flotte: aumentano le consegne, mentre diminuisce la distanza media dei viaggi, scesa del 12% a metà dicembre. Una dinamica legata soprattutto alla distribuzione urbana, caratterizzata da tragitti brevi e fermate frequenti.
Carburante e traffico: salgono i costi operativi
L’intensificazione delle attività comporta conseguenze anche sul fronte energetico. Durante il Black Friday, i consumi di carburante dei veicoli termici sono cresciuti mediamente del 5%, pari a 10,1 litri aggiuntivi alla settimana per mezzo.
Aumenta inoltre il tempo trascorso in sosta a motore acceso, superando l’8% di incremento con l’avvicinarsi delle festività. Un fenomeno che pesa sull’efficienza delle flotte, sulle emissioni e sui bilanci delle imprese di trasporto.
Dal Black Friday a Natale: cosa succede in Italia
Nel mercato italiano la crescita risulta più contenuta rispetto alla media europea. I viaggi per veicolo sono aumentati del 2% durante la settimana degli sconti, per raggiungere il 5% nella settimana prenatalizia. Nello stesso periodo, i consumi di carburante hanno registrato un incremento del 4,3%.
Il dato più sorprendente emerge però durante le festività. Nella settimana del 22 dicembre 2025, gli spostamenti delle flotte italiane sono crollati del 38%, contro il 26% della media europea. Anche i consumi hanno subito una brusca contrazione, pari al 32%.
Per il 2026, la sfida delle aziende sarà quindi gestire settimane di crescente pressione operativa, pianificando percorsi, risorse e consegne prima del brusco rallentamento natalizio. Il rischio è arrivare impreparati proprio nei giorni in cui la domanda raggiunge i livelli più elevati dell’anno.