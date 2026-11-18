CAMION

MinervaS ottimizza con eco-driving e flotte efficienti

Il Black Friday 2026 mette alla prova il settore dei trasporti e della logistica. Con oltre 44 milioni di pacchi attesi, miliardi di euro di acquisti online e una pressione crescente sulle aziende che movimentano e consegnano le merci.

Dietro gli sconti e le offerte del Black Friday 2026 si nasconde una sfida decisiva. Riuscire a trasportare di più, contenendo consumi, costi ed emissioni.

Sul Black Friday 2026 le stime dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano. Durante la settimana del Black Friday gli italiani spenderanno online circa 4,3 miliardi di euro. Il 6% in più rispetto al 2025.

Nei tredici giorni dal 19 novembre e il 1° dicembre sono attesi 44,3 milioni di pacchi. Una crescita del 6,6% rispetto al 2025.

Numeri che raccontano il successo dell’ecommerce. Ma soprattutto la necessità di ripensare l’efficienza dei trasporti, la gestione delle flotte e l’organizzazione delle attività logistiche.

Black Friday 2026: perché 44 milioni di pacchi cambiano le regole di trasporti e logistica

Quando milioni di persone acquistano contemporaneamente, la sfida non riguarda soltanto magazzini e centri di distribuzione. È l’intero sistema dei trasporti a essere chiamato a sostenere ritmi più intensi.

Camion, furgoni e veicoli commerciali devono affrontare percorrenze impegnative, traffico congestionato, variazioni dei carichi e tempi di consegna sempre più stretti.

Ogni accelerazione, frenata o rallentamento può incidere sui consumi. E quando questi effetti si moltiplicano per migliaia di viaggi, le inefficienze diventano un costo significativo per le imprese.

Il Black Friday rappresenta quindi un banco di prova per autotrasporto, gestione delle flotte e logistica distributiva, settori nei quali migliorare le prestazioni dei veicoli significa anche rafforzare la competitività.

Trasporti e logistica, il vero costo delle consegne non si vede nel carrello

Per il consumatore, un ordine online si conclude con pochi clic. Per le aziende di trasporto, quel clic mette invece in movimento una complessa catena di operazioni.

Dal trasferimento delle merci tra hub logistici alla distribuzione sul territorio, ogni fase richiede veicoli efficienti, coordinamento e capacità di adattarsi alle condizioni operative.

Non sempre il percorso più breve è quello che consuma meno. Traffico, condizioni meteorologiche, carichi e stile di guida possono modificare sensibilmente l’efficienza energetica di un viaggio.

È qui che la tecnologia può fare la differenza. Trasformando le informazioni raccolte dai veicoli in strumenti concreti per migliorare le decisioni.

Su questa esigenza interviene MinervaS, specializzata in soluzioni per la mobilità sostenibile e l’efficienza energetica dei trasporti.

MinervaS ed enaide®: la tecnologia per trasporti più efficienti e sostenibili

La proposta di MinervaS parte da un obiettivo preciso: aiutare le aziende a migliorare l’efficienza dei veicoli, riducendo gli sprechi energetici e valorizzando i dati disponibili.

Al centro della sua offerta c’è enaide®, una soluzione di eco-driving pensata per supportare conducenti e fleet manager nella gestione energetica dei viaggi.

Il sistema interviene in tre momenti fondamentali.

Prima della partenza consente di prevedere consumi ed emissioni di CO₂, offrendo informazioni utili alla pianificazione. Durante la guida suggerisce velocità e accelerazioni più efficienti, tenendo conto di traffico, meteo e carico trasportato. Al termine del percorso permette di analizzare le prestazioni e individuare possibili margini di miglioramento.

Un approccio che integra previsione, assistenza alla guida e monitoraggio, con applicazioni concrete per le aziende di trasporto e per gli operatori della logistica.

La piattaforma comprende inoltre funzionalità di gamification, volte a incentivare comportamenti di guida più efficienti, e moduli integrabili tramite API nei sistemi aziendali.

Black Friday 2026: meno sprechi e più competitività per le flotte

L’aumento dei volumi da trasportare rende molto importante controllare i costi operativi.

Per un’impresa che gestisce decine o centinaia di mezzi, anche piccoli miglioramenti nell’efficienza energetica possono assumere un peso rilevante nel tempo.

Non si tratta soltanto di ridurre il carburante utilizzato. Bisogna comprendere meglio come vengono impiegati i veicoli, quali comportamenti incidono sui consumi e dove esistono opportunità di ottimizzazione.

Le soluzioni di MinervaS si rivolgono a diverse tipologie di veicoli e alimentazioni, offrendo strumenti applicabili anche alla mobilità elettrica.

L’obiettivo è rendere l’efficienza energetica un elemento misurabile della gestione aziendale. Affiancando alla sostenibilità ambientale una maggiore consapevolezza economica.

Un’opportunità particolarmente interessante nei periodi di picco, quando l’intensificazione delle attività rende ancora più evidente il valore di una gestione intelligente dei trasporti.

Il futuro di trasporti e logistica si costruisce oltre il Black Friday

Il boom degli acquisti online è destinato a lasciare effetti che vanno ben oltre la stagione delle offerte.

Secondo l’Osservatorio eCommerce B2c, il mercato italiano degli acquisti online supererà complessivamente i 67 miliardi di euro nel 2026. Una crescita che richiede alle imprese di investire. Servono innovazione, efficienza e sostenibilità.

Per il settore dei trasporti e della logistica, la sfida non consiste soltanto nell’aumentare la capacità operativa, ma nel migliorare il modo in cui ogni viaggio viene pianificato, effettuato e analizzato.

È questa la direzione indicata da MinervaS: mettere la tecnologia al servizio di chi movimenta merci ogni giorno, trasformando i dati in decisioni più consapevoli.

Perché il vero successo del Black Friday 2026 non si misurerà soltanto nei pacchi consegnati, ma anche nella capacità di costruire trasporti più efficienti e sostenibili.