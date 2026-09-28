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Dopo Eni, anche IP prepara un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. La novità potrebbe coinvolgere anche le stazioni di servizio Esso. Socar ha annunciato di essere al lavoro per estendere il meccanismo ad altri operatori della rete carburanti.

IP, controllata da Socar, ha infatti annunciato l’intenzione di fissare un limite massimo ai prezzi di vendita di benzina e gasolio lungo la propria rete.

Benzina e gasolio, IP annuncia il tetto ai prezzi

L’annuncio segue la mossa di Eni, che ha previsto un intervento sui prezzi dei carburanti con una riduzione indicata in circa 17 centesimi al litro rispetto ai prezzi medi praticati in precedenza.

Per IP, invece, il meccanismo deve ancora essere definito nei dettagli. IP ha annunciato che introdurrà un limite massimo al prezzo di benzina e gasolio nei propri distributori. La misura partirà dalla rete a marchio IP e sarà estesa gradualmente.

Quanto costeranno benzina e gasolio da IP

Al momento non è ancora stato comunicato il prezzo massimo che verrà applicato.

Il valore del tetto e la data di entrata in vigore dovranno essere stabiliti nei prossimi giorni, tenendo conto anche delle esigenze della filiera e degli operatori che lavorano nella distribuzione dei carburanti.

Socar ha spiegato che l’obiettivo è intervenire sui prezzi senza mettere in difficoltà gestori e retisti, garantendo un sostegno ai partner della rete.

Per gli automobilisti, quindi, la novità è concreta ma bisognerà attendere la comunicazione ufficiale per capire quanto si potrà effettivamente risparmiare su un pieno di benzina o gasolio.

Possibile tetto ai prezzi anche nelle stazioni Esso

Uno degli aspetti più importanti dell’annuncio riguarda Esso. Socar ha infatti spiegato che sono allo studio le modalità per estendere lo stesso meccanismo anche alle stazioni a marchio Esso e agli altri operatori che si riforniscono da IP e distribuiscono carburante con marchi differenti sul territorio italiano.

Se l’estensione verrà confermata, il tetto ai prezzi potrebbe quindi interessare una rete molto più ampia rispetto alle sole stazioni IP.

Per ora, però, non esistono ancora né una data ufficiale né un prezzo massimo definito per i punti vendita Esso.

Perché le compagnie stanno intervenendo sui prezzi

La decisione di IP arriva mentre il costo dei carburanti resta una delle principali preoccupazioni per milioni di automobilisti.

I rincari alla pompa vanno avanti da mesi, spinti anche dalle tensioni internazionali e dai problemi nelle forniture. Da qui l’appello del Governo alle compagnie petrolifere, chiamate a fare la propria parte per alleggerire il peso su famiglie e imprese.

La scelta di Eni ha quindi aperto la strada a una possibile reazione della concorrenza, con IP che ha deciso di muoversi nella stessa direzione.

Cosa cambia adesso per gli automobilisti

Per chi deve fare rifornimento, la situazione va seguita con attenzione. Eni ha già indicato un intervento sui prezzi, mentre IP ha annunciato un tetto che dovrà essere definito nelle prossime comunicazioni ufficiali.

La vera svolta potrebbe arrivare se anche Esso dovesse entrare nel meccanismo.

In quel caso, la pressione competitiva tra le grandi reti di distribuzione potrebbe aumentare e spingere altri operatori a rivedere i propri prezzi.

Per capire l’effetto reale sulle tasche degli automobilisti bisognerà però attendere tre elementi fondamentali: il prezzo massimo stabilito da IP, la data di partenza del tetto e l’eventuale estensione alle stazioni Esso.

Benzina e gasolio, cosa succede nei prossimi giorni

Le prossime comunicazioni di Socar saranno decisive. Il gruppo dovrà chiarire quanto sarà alto il tetto ai prezzi, quando scatterà e quali distributori saranno coinvolti nella prima fase.

Particolare attenzione sarà rivolta alle stazioni Esso, perché un’eventuale adesione potrebbe ampliare notevolmente la portata dell’iniziativa.

Per gli automobilisti italiani, quindi, la novità più importante è che dopo Eni anche IP si prepara a intervenire sul prezzo di benzina e gasolio. Ora resta da capire quanto sarà consistente il risparmio e quanto velocemente il nuovo meccanismo verrà esteso sulla rete nazionale.

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